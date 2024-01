Alexia: “Sanremo 2024? Sono stata bocciata”/ “Sono in ottima compagnia. Colpiscono di più i nomi…”

Alexia e la bocciatura per Sanremo 2024

Al Festival di Sanremo 2024 manca poco più di un mese e, in attesa di ascoltare le canzoni in gara, continuano a far notizia i nomi esclusi dalla famosa kermesse musicale. Tra gli artisti che sono stati bocciati spicca anche Alexia che, nel 2003, vinse il Festival con la canzone Per dire di no. Alexia ha provato a tornare nuovamente sul palco del Teatro Ariston ma la canzone presentata non ha convinto Amadeus. Una bocciatura che l’artista ha commentato ai microfoni del Corriere della Sera.

“Sono in ottima compagnia. Colpiscono di più i nomi degli esclusi rispetto agli ammessi alla gara. Fare ragionamenti è svilente. Forse non ho ansia da prestazione sui social. La mia priorità è mantenere voce, fisico e testa al top. Ed è faticosissimo”, le parole della cantate che continua a fare musica sperimentando sempre nuovi stili e sonorità.

Alexia e l’amore tossico

Mamma di Maria Vittoria e Magherita, nate dalla bellissima storia d’amore con il marito Andrea Camerana, in passato, Alexia ha vissuto anche un amore tossico. “Non è stata tragica fisicamente, ma verbalmente. È stato un passaggio impegnativo nella mia vita che ho superato con maturità e con la capacità di dire basta con tutte le conseguenze del caso dal momento che l’altra persona voleva proseguire la relazione”.

Un periodo difficile durante il quale ha avuto difficoltà a confidarsi con le persone della sua vita: “Se mi sono confidata con qualcuno? Avevo difficoltà perché si tende a difendere il proprio fidanzato. Ed è gravissimo, un problema di relazione tra donne. Amiche e sorelle sanno benissimo che tu non vedi o non vuoi capire. Questo accade perché l’età non ti consente di ragionare fino in fondo e di capire che è meglio stare da sola che in una relazione tossica”.

