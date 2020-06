Alexis Ohanian, marito Serena Williams/ “Mio posto cda di Reddit ad un afroamericano”

Pubblicità

Sono innumerevoli i gesti significativi in favore di George Floyd, il 46enne afroamericano ucciso la scorsa settimana da un poliziotto, e fra i tanti va senza dubbio menzionato quello di Alexis Ohanian, marito della tennista Serena Williams. Alexis è il co-fondatore di Reddit, una sorta di social network/forum in cui si dibatte di ogni argomento, che ha deciso di dimettersi dal proprio posto nel consiglio di amministrazione, chiedendo che possa essere sostituito da un afroamericano. Un gesto fortissimo, in favore ovviamente delle minoranze, e che lo stesso Ohanian ha giustificato con tali parole: “Sto scrivendo queste parole – scrive su Twitter – come un padre che deve essere in grado di rispondere a sua figlia nera che gli chiede: ‘Tu cos’hai fatto?”. Alexis vuole dare il buon esempio alla figlia, ed è per questo che ha voluto fare un passo indietro, in uno dei momenti di maggiore crisi della storia recente degli Stati Uniti, tra l’altro, in un periodo di pandemia come quello che stiamo appunto vivendo da oltre tre mesi.

ALEXIS OHANIAN: “I MIEI GUADAGNI FUTURI PER AIUTARE LA COMUNITA’ NERA”

Come detto in apertura, tantissimi i personaggi pubblici che si sono esposti in prima persona in favore di Floyd, a cominciare dai due ex presidenti degli Stati Uniti, Goerge Bush e Barack Obama, che hanno apertamente criticato l’operato di Donald Trump, accusato di voler reprimere con la forza le ultime proteste, innescando così altra violenza. L’ultimo gesto è quello appunto di Alexis, che ha voluto dare l’opportunità ad un afroamericano, una comunità che ancora oggi, nel 2020, è presa di mira semplicemente per il colore della pelle, non riuscendo ad ottenere i diritti che hanno gli altri. Ohanian è nato a New York, ma i suoi genitori sono stranieri, madre tedesca e padre originario dell’Armenia. Oltre alle dimissioni dal consiglio di amministrazione di Reddit, lo stesso manager ha deciso di donare un milione di dollari all’iniziativa Know your rights camp, aggiungendo che utilizzerà “i guadagni futuri ottenuti grazie alle azioni di Reddit – scrive ancora su Twitter – per aiutare la comunità nera, principalmente per frenare l’odio razziale”.



