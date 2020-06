Irama, toccante monologo per George Floyd ad Amici/ Video “Respiro e piango come lui”

Pubblicità

Irama vince Amici Speciali grazie al toccante monologo per George Floyd. Un discorso che il cantante si è preparato dopo i tristi accadimenti di Minneapolis e che ha orgogliosamente portato sul palco di Amici nella sfida decisiva con Michele Bravi. Un monologo profondo, ricco di emozioni e commozione che Irama non ha nascosto. Non è casuale che tutto lo studio si sia alzato in piedi per applaudire l’originalità dell’artista, che evidentemente ha fatto centro con le sue parole e il suo essere genuino. “Tu che respiri a fare? Perché rubi il respiro a un altro uomo? Non basta respirare per essere uomini. Io non sono come te, io non sono un vigliacco. Io non gli schiaccio la testa sull’asfalto come fosse, come dite, un negro. Mentre lui ha usato il suo ultimo respiro per dire Mamma. Io non sono un nero come lui, ma respiro come lui e adesso piango come lui, adesso sono come lui“.

Irama, il monologo per George Floyd commuove lo studio

Anche Maria De Filippi, al termine della sua performance, si è complimentata con Irama. Michele Bravi è stato dunque scavalcato dal suo sfidante dopo aver vissuto le carte quasi sempre in vantaggio. Il discorso in memoria di George Floyd ha premiato Irama, visibilmente emozionato e arrabbiato nei confronti del poliziotto che con crudeltà e cinismo ha premuto letalmente il ginocchio sul collo dell’afroamericano George Floyd.





