L’ex tennista americana Serena Williams ha scritto la storia del tennis e insieme a sua sorella Venus ha riscritto pagine indelebili dello sport. Le due sorelle hanno vinto diversi tornei di singolare e di doppio, ma soprattutto hanno combattuto tanto come atlete di colore e hanno combattuto per difendere la propria pelle nella lotta al razzismo. Per questo la vicenda che l’ha vista protagonista in queste ore sta facendo davvero molto discutere.

Come riporta il sito Leggo sono spuntate diverse accuse nei confronti della tennista che addirittura sarebbe finita nel mirino dei social per essersi sbiancata la pelle. Delle accuse che sembrerebbero assurde conoscendo la storia delle sorelle Williams e per questo ci sono state tante discussioni. La nota campionessa ha pubblicato una serie di scatti sui social e per qualcuno ha fatto lo stesso percorso che avrebbe fatto una leggenda come Michael Jackson.

La vincitrice di 23 titoli del Grande Slam, un grande numero anche nel doppio e di medaglie olimpiche, ha pubblicato lo scatto e gli hater hanno attaccato la donna, diverse offese e parole piuttosto dure sia da persone di colore che dalle cosiddette ‘persone bianche’. In generale per gli utenti Serena sta facendo dei trattamenti di sbiancamento della pelle.

Serena Williams e la dura risposta agli hater

Qualche utente ha ironizzato il suo aspetto, affermando che avrebbe usato troppa candeggina. Serena Williams invece ha voluto rivendicare i propri diritti e ha espresso la propria rabbia in una diretta di Instagram, attaccando chi l’ha criticata: “Per voi odiatori che siete là fuori, beh io non mi sbianco la pelle”. Poi Serena ha spiegato ciò che era realmente accaduto.

La campionessa di tennis ha spiegato per il quale motivo qualcuno aveva avuto questa strana impressione chiarendo: “Esiste una cosa che si chiama luce solare e capita che in quella luce si ottengono colori diversi”. Serena ha più volte raccontato delle difficoltà che ha avuto da piccola ed è orgogliosa di chi è, cosi la donna ha spiegato:

“Sono una donna nera e amo assolutamente chi sono, amo il mio aspetto. Queste cose non sono da me”. E d’altronde la sua storia – per chi non la conoscesse – parla chiaro. L’ex tennista è sempre stata in prima linea nella lotta al razzismo e in passato ha sottolineato: “Ho subito terribili ingiustizie per il razzismo, sono stata testata per doping più degli altri”.