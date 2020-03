Alexis Sanchez via dall’Inter?/ Calciomercato: cileno è in bilico, ma per Correia…

In vista della prossima sessione estiva di calciomercato, in casa Inter pare ora più delicata che mai la posizione di Alexis Sanchez. Il cileno certo non è stato molto fortunato in questa prima parte della stagione sotto la direzione di Conte, complici anche alcuni gravi infortuni rimediati: tanti stop a cui vanno unite prestazioni forse sotto le attese pesano sulla sua posizione. Ma soprattutto preoccupano le poche chance che lo stesso bomber ha, in questa parte della stagione, di poter tornare a splendere agli occhi del tecnico e della dirigenza nerazzurra. A pesare infatti sono certo lo stop del campionato per l’emergenza Coronavirus, che ha paralizzato lo sport (in Italia e in Europa) e ora pure con la prospettiva di dover comunque smaltire la forzata quarantena. Il nerazzurro dovrà sperare che tutto torni alla normalità il prima possibile, per giocarsi le sue chance con Conte ed evitare dunque di fare di nuovo le valigie: non sarà però facile.

ALEXIS SANCHEZ VIA DALL’INTER: PER CORREIA IL CILENO…

Chi certo non augura che Alexis Anche lasci l’Inter, è l’ex compagno di squadra del cileno, dai tempi del Barcellona, Adriano Correia, che in questi giorni in esclusiva sulle colonne de La Tercera ha affermato: “E’ una persona eccezionale e ha ancora molto potenziale, questo non è in dubbio”. Ma non solo, perchè il giocatore ha poi consigliato caldamente allo stesso Alexis Sanchez di rimanere in Serie A: “Ha avuto alcuni mesi difficili in Premier, ma penso che ora l’Italia gli stia facendo bene: sto vedendo di nuovo l’Alexis di Barcellona. Ecco perché gli consiglierei di rimanere in Serie A, dove le sue prestazioni sono migliorate molto”. E’ però da vedere se il cileno riuscirà a farlo: al momento la sua permanenza almeno in casa Inter è posta in dubbio.

