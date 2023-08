Alfa Romeo 33 Stradale: oggi 30 agosto la presentazione/ La nuova supercar del Biscione

Quella di oggi, mercoledì 30 agosto 2023, sarà una giornata decisamente interessante per tutti i fan di Alfa Romeo e in generale tutti gli amanti delle auto: alle ore 17:00 verrà presentata la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, supercar da mille e una notte riedizione della storica vettura costruita a fine anni ’60. Dopo una lunga attesa è giunto finalmente il momento di scoprire come sarà la nuova vettura supersportiva dello storico marchio di Arese, che il CEO Imparato aveva descritto in una recente intervista così: “iconica, super sexy e riconoscibile a colpo d’occhio come un’Alfa Romeo”.

Il grande annuncio è stato dato dal sito internet di Stellantis, di cui Alfa Romeo fa parte: “Mancano poche ore all’appuntamento con la storia di Alfa Romeo. Mercoledì 30 Agosto alle ore 5.00pm CEST in diretta dal museo Alfa Romeo, il marchio presenterà al mondo un progetto straordinario nato con la chiara volontà di creare qualcosa di unico, all’altezza della sua storia. Sarà un momento di pura emozione automobilistica italiana da vivere in prima persona. Vivila insieme a noi”.

ALFA ROMEO 33 STRADALE, OGGI LA PRESENTAZIONE: COSA ASPETTARCI

La presentazione della nuova Alfa Romeo 33 Stradale sarà trasmessa in diretta video streaming e il link lo potrete trovare qui sotto di modo da non perdervi nemmeno un istante del grande evento. Ma cosa sappiamo di questa vettura? Prima di tutto è certo che l’auto sarà costruita sulla base della Maserati MC20, altra supercar italiana.

Inoltre sotto il cofano dovrebbe trovarsi un motore ibrido V6 con circa 700/800 cavalli, anche se non è da escludere una versione totalmente elettrica. Esteticamente invece tutto tace, ma sarà sicuramente una vettura due posti dalla forma aerodinamica ed estremamente sportiva, riprendendo le linee della storia 33 Stradale ma con l’inconfondibile stile di Alejandro Mesonero, la penna degli ultimi modelli Alfa. A questo punto non ci resta che metterci comodi, iniziare il conto alla rovescia e goderci lo spettacolo.

