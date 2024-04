Alfa Romeo Milano, oggi 10 aprile la presentazione/ Si alza il sipario sul B-SUV elettrico

E’ scattato ufficialmente il conto alla rovescia in vista della presentazione dell’Alfa Romeo Milano, il primo B-SUV del Biscione. Alle ore 17:00 di questa sera, in diretta video streaming dal capoluogo della Lombardia, spazio al reveal della nuova vetture del glorioso marchio di Arese. Sarà una presentazione alquanto attesa da alfisti e appassionati visto che l’Alfa Romeo Milano segnerà il nuovo corso stilistico della gloriosa casa meneghina, ed inoltre, per la prima volta verrà prodotta un’auto elettrica di serie.

L’hypercar Alfa Romeo 33 Stradale vanta già un motore green, ma si tratta solamente di una limited edition, mentre la Milano entrerà in produzione divenendo parte importante dell’offerta di Alfa. Sotto il cofano la B-SUV italiana monterà la stessa batteria della Fiat 600e e della Jeep Avenger, e tutte e tre avranno le stesse dimensioni, circa 4,2 metri di lunghezza, e saranno realizzate nello stabilimento Stellantis di Tychy, in Polonia.

NUOVA ALFA ROMEO MILANO, OGGI LA PRESENTAZIONE: ECCO COSA SAPPIAMO

A fianco della versione green anche quella ibrida, con motore da 100 e 136 cavalli, anche in questo caso mutuato dalle due gemelle. Inoltre potrebbe essere messa in commercio in futuro una versione Quadrifoglio, la più cattiva del gruppo, con ben 240 cavalli, montando lo stesso powertrain elettrico della Lancia Ypsilon HF che verrà mostrata l’anno prossimo, nonché della Fiat 600e Abarth in arrivo a breve. Non è da escludere che la Quadrifoglio sia anche ibrida, ma sono tutti dettagli che scopriremo questa sera.

Esteticamente la nuova Alfa Romeo Milano (in foto nel render di Motor1.com) era stata svelata da un leak pubblicato in rete a settembre, e le sue forme sembrerebbero essere ormai note, ma in ogni caso vederla dal vivo regalerà sicuramente un fascino differente. Infine i prezzi. Se tutto andrà come previsto la versione ibrida dell’Alfa Romeo Milano dovrebbe avere un prezzo di partenza di 25mila euro, mentre quella elettrica potrebbe costare sui 30/35. Infine il prezzo della Quadrifoglio, l’eventuale top di gamma, che potrebbe superare i 40mila euro.

