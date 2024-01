Nuova Alfa Romeo Milano, 10 aprile la presentazione/ “Avrà la migliore dinamica di guida della categoria”

La nuova Alfa Romeo Milano, il primo B-SUV del Biscione, sarà svelata ufficialmente il prossimo 10 aprile 2024. Ad annunciarlo è stata la stessa gloriosa azienda di Arese che nella giornata di ieri ha anche diffuso una serie di foto inedite della Milano. La nuova Alfa si vede in azione rigorosamente con una pellicola camouflage di colore rosso e nero che ne cela le forme, compresi i cerchi in lega, mentre sfreccia presso la pista Stellantis di Balocco. A meno di tre mesi dal reveal sono tante le info che già si conoscono circa la nuova Alfa Romeo Milano, a cominciare dall’aspetto finale, svelato da un clamoroso leak l’anno scorso. Si sa inoltre che la vettura monterà un motore elettrico, la prima volta per il Biscione, che avrà un’autonomia da 400 km e 156 cavalli.

Sarà lo stesso propulsore green che già si trova sulla Fiat 600e e sulla Jeep Avenger, di fatto due gemelle della stessa Milano essendo costruite sulla stessa piattaforma presso la nota fabbrica polacca di Stellantis a Tychy. La nuova Alfa Romeo dovrebbe prevedere anche il motore a combustione interna ma ibrido, quindi un benzina unito ad un elettrico, e sembra che vi sia la possibilità di una trazione integrale, anche se al momento non vi sono certezze a riguardo. In ogni caso manca poco per completare le tessere del puzzle, e nel contempo gli ingegneri al lavoro sul progetto hanno fatto sapere che si tratterà del SUV con “handling e dinamica di guida migliori della categoria”.

NUOVA ALFA ROMEO MILANO, 10 APRILE LA PRESENTAZIONE: LA SFIDA CONTRO GLI ALTRI B-SUV

Dopo le ottime vendite nel 2023, Alfa Romeo punta a penetrare ulteriormente il mercato, a cominciare da quello italiano, sfornando la Milano, che concorrerà in un segmento particolarmente apprezzato nel BelPaese.

Se la dovrà vedere con le gemelle citate sopra, ma anche con altre ottime vetture come la Toyota Yaris Cross, ma anche la Volkswagen T-Roc, la Renault Captur e la Ford Puma, tutte auto che durante l’anno da poco passato hanno convinto migliaia di italiani. Del resto si sa che i nostri connazionali amino i SUV di tutte le dimensioni, nonostante nel contempo stia crescendo il popolo dei detrattori di questi veicoli, viste le dimensioni e le potenze in crescendo.

