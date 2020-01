ALFIO BAFFA, VIDEO NELLA VASCA CANDIDATO LEGA CALABRIA/ Sigaro, rum e “revenge porn”

Rischia di creare non poco imbarazzo a Matteo Salvini il video pubblicato su Facebook da Alfio Baffa, candidato consigliere regionale in Calabria nella lista della Lega. Nel filmato, diventato virale sui social e sulle chat Whatsapp, si può osservare Baffa in una vasca idromassaggio di un hotel di Roma mentre fuma il sigaro e beve del rum rivolgendosi ai propri amici. Il tutto citando un gruppo dal nome quanto meno inopportuno “revenge porn”. Baffa, dal 2013 al 2018 consigliere per Forza Italia nel comune di Corigliano, è passato alla Lega in occasione delle elezioni regionali che si terranno il 26 gennaio. Queste le sue parole: “Cari amici del gruppo revenge porn, volevo fare un saluto da Roma dopo la manifestazione di Salvini”. Poi la proposta di un brindisi con tanto di “salute” rivolto agli amici e aspirazione dal sigaro…

ALFIO BAFFA, VIDEO NELLA VASCA CANDIDATO LEGA IN CALABRIA

Dopo le polemiche suscitate dal suo video nella vasca, Alfio Baffa, ha deciso di rispondere per le rime ai suoi detrattori con un lungo post pubblicato su Facebook. Come riportato da Fanpage, il leghista ha scritto: “In merito al video che mi sta rendendo famoso mi chiedo: un bagno in vasca fa notizia perché i candidati delle altre liste non sono molto “puliti”? O forse è una questione di buon gusto? Perché in quel caso ci tengo a scusarmi: non si può bere del rhum in un bicchiere di plastica! Che un video mandato goliardicamente a qualche amico potesse finire sulle testate nazionali non me lo sarei mai aspettato, ma grazie a questo video avrò qualche vecchio amico in meno ma tanti nuovi amici in più che stanno esprimendo solidarietà per questo sciacallaggio. La politica calabrese è cattiva, me lo avevano detto, ma pensavo mi giudicassero per i temi o per le categorie che intendo rappresentare, non certo per aver detto qualche parola inopportuna in una chat goliardica! Chiedo scusa se qualcuno si fosse sentito offeso o non abbia gradito la mia vista in una vasca, per farmi perdonare durante la mia campagna elettorale distribuirò gratuitamente sigari a chi ne vorrà. Credo che nella vita si può sbagliare qualche parola o qualche scelta, ma dagli errori si guarisce. Di cattiveria, invece, si muore. Vi aspetto per fumarci un sigaro insieme, e crepi l’avarizia”. Clicca qui per il video di Alfio Baffa nella vasca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA