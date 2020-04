Alfio Bonanno, Domenica In/ Chi è il tenore italo-australiano ospite di Mara Venier

Alfio Bonanno si racconta da ‘zia Mara’ nella puntata pasquale di Domenica In. Tanti ospiti in collegamento video con la simpatica conduttrice, pronta ad accogliere e coccolare virtualmente i protagonisti della puntata. Tra i principali ospiti abbiamo appunto il tenore italo-australiano Alfio Bonanno, un artista apprezzato in tutto il mondo. Nell’intervista da Mara Venier, Alfio Bonanno racconta la sua quotidianità ai tempi del coronavirus, commentando la situazione italiana. Il tenore è infatti legatissimo al belpaese: infatti, nonostante sia nato dall’altra parte del mondo, il suo cuore batte per l’Italia. L’artista è fiero delle sue radici italiane ed è innamorato del nostro paese, anche se in realtà ama viaggiare e scoprire posti nuovi. Nella puntata di oggi, domenica 12 aprile, Alfio Bonanno racconterà il suo legame con il nostro paese, ma anche la sua esplosione come tenore.

Alfio Bonanno, il tenore italo australiano amante delle tradizione e della famiglia

Alfio Bonanno, tenore italo australiano ospite di Mara Venier, si racconta a Domenica In in questa domenica di Pasqua. Tradizioni, ricordi e affetti: chissà se la conduttrice riuscirà a far sbottonare il suo ospite durante l’intervista. Ciò che invece è risaputo è che Alfio Bonanno è nato nel 1976 in Australia, dov’è nato il 24 ottobre. Fin da bambino ha coltivato la passione per la musica, approcciandola in modo professionale poco prima di compiere la maggiore età. La musica nel cuore e nel sangue, visto che condivisa coi genitori e i suoi fratelli. Alfio Bonanno, tuttavia, si è messo in mostra fin da piccino, sollevandosi col suo talento nelle materie musicali a scuola. Subito dopo il liceo si è iscritto all’University of Western Sydney, poi le prime esibizioni tra matrimoni e feste private nei locali. L’incontro con la Warner Music è quello che gli ha chiamato la vita. Ed è proprio grazie alla nota casa discografica che Alfio Bonanno ha potuto far conoscere al mondo il suo innato talento. Aspetto che verrà approfondito nell’ospitata odierna..



