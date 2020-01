Alfonso Signorini/ Accusato di “favoritismo” da Salvo Veneziano, mentre Pupo… (Grande Fratello Vip)

Alfonso Signorini è ancora sotto la lente d’ingrandimento per via della sua conduzione del Grande Fratello Vip 4. Una fetta di pubblico italiano non sembra gradire il suo modo di fare, tanto da sperare che nella prossima edizione ritorni al timone una delle conduttrici storiche del programma. A svelare qualcosa di più su ciò che accade in trasmissione è però Pupo, intervenuto in questi giorni a Tv Talk. L’argomento è ritornato all’accusa di sessismo che il cantante ha ricevuto in seguito all’intervento sul caso Salvo Veneziano: in quell’occasione, Pupo ha raccontato di come anche sua madre, spesso, critica il modo di vestire di sua figlia durante le uscite. Prima che si spingesse troppo, Signorini è intervenuto per fermare l’opinionista prima che andasse troppo oltre. “Nell’intervento che ho fatto nell’ultima puntata sempre su questo argomento”, ha detto l’artista, “Signorini mi ha violentemente stoppato in maniera anche… Va beh poi ne abbiamo parlato”. Secondo l’opinionista però è chiaro che il merito di Signorini sia da ricercare nel fatto che abbia “alzato di livello la dialettica del programma, c’è una dialettica più alta”. Questo non gli impedisce comunque di dare un consiglio al direttore di Chi: “Il fatto di intervistare, di chiedere e di dare un’opinione, una serie di movimenti che fa tutto da solo, sono un po’ il limite che deve superare come conduttore, ma lo farà perchè secondo me è un ottimo conduttore. Lo potrà diventare”.

Alfonso Signorini ancora nel mirino di Salvo Veneziano

Alfonso Signorini è ancora nel mirino di Salvo Veneziano. Dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip, il pizzaiolo siciliano continua a seguire la trasmissione e le dirette, soffermandosi su alcuni particolari. Nella puntata in cui Pasquale Laricchia è stato eliminato dal televoto, il conduttore ha spiegato il concetto di iperbole, ovvero una figura retorica usata per estremizzare un concetto a livello teorico. “Ascoltate come Alfonso spiega bene la parola iperbole sulle tante affermazioni dei concorrenti (assassino, ce**o a Valeria Marini. Posso alzare le mani, ecc)”, scrive Salvo in un post, “ma quando Pupo dice ‘Anche Salvo Veneziano ha tirato fuori nella sua ignoranza delle iperbole’, lì si è stoppato e di nuovo alla mia persona è stata attribuita la parola ‘violenza sulle donne’. Complimenti. PS Anche Alfonso nel lanciare le nominations ha usato il termine ‘scannare’. Quindi forse è un termine comune? Goliardico?”. L’invettiva però non è terminata qua. Veneziano è ritornato ancora sul discorso nei giorni successivi, allegando i commenti di alcuni fan che lo hanno avvisato del comportamento degli autori. Durante una delle notti, alcuni concorrenti avrebbero avuto da ridire su Antonella Elia e la regia ha preferito cambiare inquadratura. Una mossa a tutela dei presenti che sarebbe stata utile anche per proteggere Salvo. “Due pesi due misure, pretendo le stesse misure usate pure per gli altri”, scrive l’ex gieffino taggando tutti, dal conduttore agli opinionisti fino a Mediaset e le fanpage sul reality. “Bello vedere ridere Signorini mentre parlacon Zequila che dà della culona a Valeria Marini. Ho notato che la violenza verbale sulle donne questa sera non ha peso. Complimenti, io descritto come un mostro”, incalza in un terzo post. Signorini deciderà di rispondere alle sue accuse?

