Alfonso Signorini, cosa pensa della rottura tra Totti e Ilary Blasi?/ “Menomale che ci sono…”

Alfonso Signorini: erede di Simona Ventura

Simona Ventura ha intervistato Alfonso Signorini durante la terza edizione della Terrazza della Dolce Vita, curata dalla conduttrice e dal compagno e Giovanni Terzi. Nella cornice del giardino del Grand Hotel, Simona Ventura ha incoronato Signorini “queen dei reality”: “Praticamente sono il tuo erede Ventura. Ho rischiato molto sulla mia pelle, non era facile. Io sono anche molto incosciente e non mi sono reso conto dei rischi a cui sono andato incontro. Poi non era facile vedere per la prima volta in un reality un conduttore uomo”, ha replicato il conduttore. La Ventura ha voluto sapere se per seguire il GF Vip, durato più di sei mesi, ha messo da parte “Chi”, il settimanale di cui è direttore: “Chi è il mio giornale, è il giornale che mi sono cucito addosso in modo sartoriale. Controllo ogni cosa, non lascio nulla al caso”.

Alfonso Signorini: commenta la rottura Totti-Blasi

Nella lunga chiacchierato non è mancato un riferimento alla rottura tra Francesco Totti e Ilari Blasi, con cui Alfonso Signorini ha lavorato per molti anni. “Il mondo del gossip sulla carta stampata va a concludersi? Ma no, vive sempre di nuova linfa. E tu pensa che linfa c’hanno dato Francesco Totti e Ilary Blasi in questa estate. Quella è una coppia meravigliosa. Menomale che ci sono, sono come il Bue Apis per noi quindi menomale che li abbiamo”, ha detto il conduttore. Signorini, però, ha dovuto ammettere che il gossip e i settimanali di gossip sono cambiati con l’avvento dei social: “I social bruciano le notizie e le cose che erano l’ossatura dei magazine popolari. Ma non hanno una cosa che abbiamo noi, prima di tutto la credibilità. Noi diamo l’approfondimento, anche se molta gente è abituata a leggere tutto subito”.

