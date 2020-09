Alfonso Signorini / “Grande Fratello di rottura. Covid? Io sono ipocondriaco”

Alfonso Signorini si prepara ad aprire le porte della Casa più spiata d’Italia. Il Grande Fratello Vip 5 è ormai alle porte e lo vedrà al timone per la seconda edizione consecutiva. Anche se è ormai è già ‘collaudato’, il direttore di Chi non nasconde di avere un po’ di timore. “Un filo di paura deve esserci sempre”, confessa a Sorrisi, “la troppa sicurezza ti frega. Ma non deve tarpare le ali alla voglia di improvvisare, divertirsi e trasmettere qualcosa al pubblico. Sono carico a pallettoni e non vedo l’ora che inizi”. L’ansia associata al debutto e alle responsabilità che ne derivano ormai invece è scomparsa. Dal 14 settembre 2020 fino al successivo dicembre, il programma entrerà nelle

case degli italiani per due volte la settimana. Le novità di certo non mancheranno, anche se Signorini ha preferito mantenere intatta metà della sua prima squadra. Ci sarà Pupo infatti e al suo fianco, sempre in qualità di opinionista, Antonella Elia. “L’ho voluta fortemente io”, ha

detto della showgirl, “da un lato perchè ha una sua imprevedibilità (e conosce bene il programma avendo partecipato come concorrente) e va a gamba tesa, non si tiene, dà il suo parere in modo diretto, senza fronzoli. Dall’altro, perché ha una vena di sana follia come piace a me”.

Alfonso Signorini, riecco il grande Fratello: “c’è bisogno di partecipazione”

Alfonso Signorni farà decollare il suo GF Vip 5 da Roma, dopo una breve militanza a Milano che lo ha visto nel secondo studio durante la scorsa edizione. Dopo aver vissuto l’esperienza televisiva senza pubblico, il conduttore ha scelto di adottare le misure necessarie per avere qualche spettatore presente in sala. In tutto 100, a fronte dei 320 dell’anno scorso. “C’è bisogno di calore e partecipazione”, ha sottolineato a Sorrisi, “sia per me che per chi ci segue da casa”. Anche lo studio

verrà trasformato: la zona in cui saranno presenti ospiti e familiari sarà più grande e ci sarà una distanza in più fra i due opinionisti. “Io, poi, sarò equidistante (e tanto!) da tutto e tutti: sono

terrorizzato dall’idea del contagio. Se mi togli la mascherina rischio un attacco di panico. Da vero ipocondriaco ho costretto Antonella e Pupo a fare il tampone subito prima di girare lo spot in cui ci rinchiudono in un’automobile”. Anche la Casa sarà più spaziosa e lo stile scelto per quest’anno richiama toni e colori degli anni Settanta. “Il salone è enorme e ci saranno molte novità”, aggiunge, “oltre al tugurio e alla suite. Sarà una Casa di ‘rottura’ rispetto alle edizioni precedenti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA