Jessica Morlacchi affronta Luca Calvani: duro confronto al Grande Fratello 2024

Ieri sera al Grande Fratello 2024 si è registrato uno scontro di fuoco tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes. La puntata si è fatta rovente quando sono emersi i dissapori ormai sempre più evidenti tra le due coinquiline, con la cantante che ha accusato la modella di origini brasiliane di essere “squilibrata, malvagia, cattiva, crudele e una provocatrice seriale“. I toni si sono accesi subito e hanno scaldato gli animi, portando anche Luca Calvani ad intervenire e a prendere immediatamente le difese di Helena.

Dopo la puntata Luca e Jessica hanno avuto un confronto vicino alla piscina, in cui la cantante l’ha accusato di non essere stato imparziale durante lo scontro e di aver preso le difese della modella: “Potresti essere imparziale, non ti devi schierare in questo modo, perché lo hanno visto tutti che ti sei schierato. Hai fatto una figura di me**a, te lo dico da amica. Perché ti sei schierato, tu non ti vedi da fuori forse, non sei imparziale“. Lui però sottolinea che Helena era sotto l’attacco di una buona fetta del gruppo: “Ma siete in 6 contro 1, certo che mi schiero!“.

Jessica Morlacchi e Luca Calvani hanno avuto un duro confronto nel post-puntata al Grande Fratello 2024, con l’attore che cerca di far ragionare la cantante: “Tu stai dicendo cose che non hanno senso, tipo che Helena si incavolerebbe perché io dormo con te. Tu credi veramente che lei abbia un interesse per me?“. Il clima è molto teso, ma ad attirare l’attenzione è soprattutto una confidenza dell’attore all’orecchio della coinquilina, prima di salutarla e abbandonare la zona piscina.

Come mostra un video che ha prontamente fatto il giro del web, Luca avrebbe sussurrato all’orecchio di Jessica la seguente frase, convinto di non essere ascoltato: “Me l’ha detto Alfonso di schierarmi“. Una frase che, secondo l’interpretazione della maggior parte del web, lascia intendere che sarebbe stato Alfonso Signorini a chiedergli di prendere le difese di Helena, schierandosi al suo fianco contro il resto del gruppo. Una confidenza choc che sta destando scalpore e scatenando reazioni e commenti da parte del popolo social. Come sono andate realmente le cose?

La sua mente contorta ormai non la blocchi più,continua a inventarsi cose!.Stasera per le cose gravi dette doveva essere squalificata! Mi fai solo tanta pena ora. Luca scappa via🙏#grandefratello pic.twitter.com/UHHKHPc4ju — Titty💫 (@Lara1492) December 3, 2024