Alfonso Signorini/ “Lo spazzolino da denti parla e ride di noi? Una mia amica…”

Alfonso Signorini, durante un viaggio in treno, si lascia andare dando vita ad un divertente siparietto sullo spazzolino da denti. A causa del grande caldo che, da qualche giorno si è abbattuto sull’Italia, i treni stanno viaggiando con lunghi ritardi e molti sono anche senza aria condizionata. Nei video che ha pubblicato su Instagram Stories, però, il direttore del settimanale Chi non parla dei disagi ferroviari, ma condivide con i propri followers una riflessione sullo spazzolino da denti, fedele compagno di viaggio di chiunque. A fargli venire in mente la storia dello spazzolino è stata una sua amica secondo la quale, gli spazzolini da denti riderebbero di noi ogni volta che usciamo da bagno. Sarà vero? E, soprattutto, cosa penserà Signorini?

ALFONSO SIGNORINI: “UNA MIA AMICA DICE CHE LO SPAZZOLINO DA DENTI…”

In attesa di arrivare a destinazione, per trascorrere il tempo, Alfonso Signorini ha deciso di condividere con i suoi followers un pensiero che gli frulla per la testa. “Sono qua in treno e sono stato al telefono con una mia amica mezz’ora perchè lei sostiene che gli spazzolini da denti parlano e se la ridono sotto i baffi quando noi usciamo dal bagno” – dice in una Instagram Story il giornalista che poi aggiunge – “ma parlano sul serio? Non è possibile ovviamente però lei sostiene che è vero e che ne ha le prove. Ma è fuori, come fanno a parlare gli spazzolini da denti?”, chiede ai followers concludendo il video.

