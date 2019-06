Alfonso Signorini/ “La musica è un bel casino e l’ho capito da piccolo”

Alfonso Signorini dimostra ancora una volta grande sensibilità all’interno di Che storia è la musica in onda su Rai 3. Spiega a Ezio Bosso: “La musica è un gran casino, perchè ho iniziato a volerla conoscere da piccolo con Verdi sentendo Aida. C’è questo duetto pazzesco, incredibile, nel terzo atto. Questo contrasto tra quello che appare e non è e quello che non appare ed è è affascinante. Poi ho capito che questo procedimento non è servito a niente. Deve partire dalla pancia ed arrivare al cuore. La musica è un linguaggio che non ci appartiene che arriva da qualcos’altro. Non è possibile che arrivi un messaggio del genere a tutti a prescindere dalle competenze e questo mi affascina”. L’uomo come sempre racconta le sue emozioni con intelligenza e riesce a cogliere il cuore degli spettatori. Sarà importante vedere se interverrà ancora durante lo spettacolo. (agg. di Matteo Fantozzi)

Sarà insegnante di canto ad Amici 19

Alfonso Signorini è uno degli ospiti di Che storia è la musica, il programma di Rai 3 presentato da Ezio Bosso in onda oggi in prima serata su Rai 3. Sarà solo la tappa iniziale di un percorso che, nell’autunno prossimo, vedrà Signorini sempre più impegnato nel mondo della musica. L’anno prossimo, infatti, tornerà ad Amici di Maria De Filippi in veste di professore. Il corpo insegnanti, infatti, subirà qualche cambiamento, e Signorini andrà a prendere il posto di Alex Britti. Il carrozzone è già ripartito: anche se sono passati pochi giorni dalla conclusione di questa edizione, De Filippi & co. sono di nuovo al lavoro. Britti ha capito di trovarsi nel posto sbagliato: ad Amici non è riuscito a far emergere le sue qualità, per questo lascerà il posto a chi – di dinamiche televisive – se ne intende decisamente di più.

L’ultimo scoop di Alfonso Signorini

Il direttore di Chi era già stato ospite ad Amici, grazie a una serie di masterclass organizzate in quel contesto nello scorso anno. Dal settembre prossimo, Alfonso Signorini sarà particolarmente impegnato per la carta stampata e per la televisione. Il giornalista tornerà anche al Grande fratello vip in veste di opinionista, senza trascurare i suoi doveri da “cacciatore di scoop”. L’ultimo è arrivato qualche giorno fa: il suo settimanale avrebbe “smascherato” Pamela Prati, colpevole di aver detto una bugia sul lavoro di suo padre. E’ Antonio Farina, ex macellaio della showgirl, a raccontarlo: “Un giorno – racconta Farina – eravamo andati insieme (col padre di Pamela, ndr) a caccia al cinghiale e parlammo proprio di questo. Io avevo saputo questa cosa e gli dico ‘ma dai, Piscittu, allora sei esperto di flamenco? E la sua unica risposta fu: Ma che, manco conosco il tango…‘”. La domanda è una: chi dei due mente? Ci penserà Signorini, ancora una volta, a smascherarlo.



