Alfonso Signorini, padrino di Gabriele Ciavarro figlio di Paolo e Clizia Incorvaia/ “Spero di essergli guida”

Ieri Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno battezzato il figlio Gabriele, nato a febbraio 2022. La cerimonia si è tenuta ad Agrigento nella Cattedrale di San Gerlando. Il figlio della coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip ha avuto come padrino Alfonso Signorini, conduttore del reality. “Il cerchio della vita”, ha scritto Clizia su Instagram pubblicando un video del battesimo del piccolo Gabriele, in braccio al suo padrino. Alla cerimonia hanno partecipato ovviamente anche i nonni, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, genitori di Paolo. L’attore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme al nipotino: “Ma quanto è bello Gabriele?”. Dopo la cerimonia in chiesa, Clizia e Paolo hanno festeggiato con amici e parenti al Lounge Beach Scala dei Turchi. Al termine della giornata Clizia ha scritto su Instagram: “Felici ma ko. Non siamo stati social perché abbiamo vissuto un momento magico e abbiamo voluto godere di questo momento. Domani vi racconterò la nostra fiaba”.

Il discorso del padrino Alfonso Signorini

Durante la festa di battesimo, Alfonso Signorini ha voluto fare un discorso tornando indietro a quando Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro fecero il provino per diventare concorrenti del Grande Fratello Vip: “Lei era una donna distrutta dalla vita, molto infelice. E mi ha detto: “Alfonso, voglio fare questa esperienza per ricominciare da capo la mia vita. Non ho voglio di innamorarmi, voglio vivermi l’allegria”. Poi è arrivato lui, sornione come un gatto, e mi ha detto: “A me non interessa niente dell’amore, voglio fare una nuova esperienza”. Ma l’amore quando c’è non si può combattere”, sono le parole di Signorini ripresa da Agrigento oggi. Il conduttore ha poi dedicato un pensiero al suo figlioccio: “Quindi sono contento perché questo bambino è anche un po’ mio, spero di poterlo aiutare ed essere una guida per lui”.

