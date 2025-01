Calano gli ascolti del Grande Fratello: il programma ancor più in crisi dopo l’uscita di Jessica Morlacchi ed Helena Prestes?

Gli avvenimenti dell’ultima settimana nella Casa del Grande Fratello hanno forse contribuito a mettere il reality di Canale 5 in una posizione ancor più complicata. Da tempo, ormai, si parla di calo di ascolti per il programma condotto da Alfonso Signorini, ben lontano dai fasti di alcuni anni fa. La scorsa settimana, complice una serie di situazioni critiche e l’arrivo di provvedimenti disciplinari, si è registrato il picco di ascolti di questa edizione, che il programma probabilmente farà fatica a superare, soprattutto viste le due importanti perdite di questi giorni.

Dopo l’uscita di scena di Jessica Morlacchi, che ha volutamente abbandonato il Grande Fratello dopo l’annuncio del provvedimento disciplinare, anche Helena Prestes ha lasciato il programma in quanto eliminata al televoto. Due perdite importanti per il GF, soprattutto se parliamo di innesco di dinamiche e scontri. Cosa che, d’altronde, si nota già dai video disponibili in questi ultimi giorni sulla piattaforma del Grande Fratello.

Signorini corre ai ripari e chiama anche Maria Teresa Ruta al Grande Fratello

Il rischio che gli ascolti del reality calino ulteriormente per la mancanza di dinamiche ha portato Alfonso Signorini e la produzione a correre ai ripari. Già nelle scorse settimane, hanno perciò fatto il loro ingresso delle ‘vecchie glorie’ del Grande Fratello, ovvero concorrenti che hanno avuto un ruolo importante e determinante nella loro edizione. Sono arrivate, infatti, Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, e presto tornerà nella Casa anche la nominatissima Maria Teresa Ruta, un personaggio che spesso ha spaccato l’opinione pubblica e dei coinquilini. Con questa operazione ‘nostalgia’, Signorini spera di risollevare le sorti di un programma che, probabilmente in questo momento, sta vivendo uno dei suoi periodi più difficili. Ma basterà?