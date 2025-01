Come abbiamo intuito da quando è iniziata questa stagione del Grande Fratello, Tommaso Franchi è legatissimo alla famiglia, in particolare alla sua adorata nonna Alba. Poco tempo fa si è commosso guardando un video di lei che cucinava il pesce per i suoi nipoti e così in molti si sono chiesti chi è questa meravigliosa signora. A quanto si sa, nel 2021 è morto nonno Romano (marito della donna), colui con il quale Alba ha avuto una bottega di riparazione di borse e cinture.

Nel corso del tempo la coppia ha anche aperto un negozio di abbigliamento, che in poco tempo in via Cecco Angiolieri a Siena è diventato un punto focale per lo shopping. Oggi nonna Alba si dedica ai nipoti ed è specializzata nei piatti di pesce, tanto che ne aveva spedito uno a Tommaso Franchi nella casa per riassaporare il clima familiare. Una famiglia quella di Tommy che è finita al centro del gossip per un’indiscrezione scioccante nell’ultimo mese: pare che Tommaso Franchi abbia origini nobili e che addirittura, il suo nome così come quello dei suoi parenti compaia nel libro della Royal Family.

Tommaso Franchi discendente da Guglielmo il Conquistatore? La reazione dei fan dopo la confessione sulla famiglia nobile

Avete capito bene, l’idraulico senese è un discendente di Elisabetta II, ovvero di Guglielmo il Conquistatore che ha fatto la storia dell’Inghilterra invadendo lo Stato nel 1066. Immediatamente, Alfonso Signorini si è dimostrato curioso dopo queste dichiarazioni e ha voluto saperne di più. Così, Tommaso Franchi ha spiegato che ogni volta che un re o regina inglesi muoiono, si pubblica un libro con scritti tutti i discendenti, e che dopo la scomparsa di Elisabetta II il suo nome appare nel volume. Che colpo di scena!

Chiaramente, tra i concorrenti del Grande Fratello si è accesa la curiosità e tutti sono rimasti senza parole dopo aver sentito la rivelazione di Tommaso Franchi, che sin dall’inizio del percorso al reality di Canale 5 era sempre rimasto dietro le quinte, facendo parlare molto di sè solo dopo il fidanzamento con Mariavittoria Minghetti. “Ma davvero al GF c’è un discendente di Guglielmo il Conquistatore? Questa edizione è surreale!”, questi, intanto, i commenti che iniziano a girare sui social e che denotano il grandissimo stupore dei fan del Grande Fratello ad una notizia così sorprendente!