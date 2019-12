Alfonso Signorini/ Rivelazioni sul Grande Fratello e… (#Cr4, Chiambretti)

Alfonso Signorini allunga il passo verso il Grande Fratello Vip, che quest’anno avrà l’onore di condurre. Dopo tanta attesa, il direttore di Chi ha scelto di svelare i nomi del cast che potrebbero comporre l’edizione di quest’anno e che a suo dire sarebbero dei veri volti noti del piccolo schermo. Il tutto grazie alla sua partecipazione a CR4 – La Repubblica delle donne, dove lo vedremo ritornare anche per la puntata di oggi, mercoledì 11 dicembre 2019. “Ho visto Sabina Ciuffini, King Toretto, Antonella Elia e anche Francesca Barra. Come è andata a finire? Beh, non si può dire”, ha detto mettendo subito le mani avanti. A quanto pare Signorini è deciso a puntare i fari sull’argomento MILF, un tema che i giovani si ritrovano a vivere da vicino. “I ragazzini le adocchiano e loro non disdegnano. Però il GF non è fatto solo di vecchie babbione, ci saranno anche ventenni spumeggianti”, ha aggiunto. Non sappiamo però come mai al conduttore sia venuto in mente proprio questo argomento, dato che lo ha svelato subito dopo la domanda diretta di Piero Chiambretti a Valeria Marini, sulla possibilità che anche la showgirl più burrosa dello Stivale possa fare il suo ingresso nella casa.

Alfonso Signorini, pronto per il ritorno in forma

Alfonso Signorini ce la sta mettendo tutta per ritornare in forma in previsione del debutto della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Non solo allenamenti intensi in palestra, ma anche un po’ di vacanza sportiva, rigorosamente sulla neve. “Prima sciata della stagione”, svela in un post su Instagram mostrandosi bardato dalla testa ai piedi con una tuta chiccosissima. “Oh mamma toccherà anche a me”, commenta Caterina Balivo, mentre un utente si appresta subito a svelare che il Direttore si troverebbe a Cortina, dove ha l’abitudine di recarsi ogni anno. Clicca qui per guardare la foto di Alfonso Signorini. Dato che ci avviciniamo sempre di più alla festività più amata da grandi e piccini, Signorini ci svela inoltre in una clip il suo personale pensiero in merito ad un certo ometto barbuto con la panciotta e il vestito tutto rosso: “Io credo a Babbo Natale e voi?”, dice scandendo ogni sillaba, prima di rivelare perchè si trova disteso sull’asciugamano. “Appena finito di fare ginnastica, una fatica boia”, dice con tanto di verso da gatto aggressivo.

Prima sciata della stagione

Prima sciata della stagione💪💪💪😍😍😍😍😍😍😍





