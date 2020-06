Alfonso Signorini sostituisce Barbara d’Urso?/ Pronto per GF Nip, Vip e Domenica Live

Pubblicità

Se gli appassionati di calcio in questo periodo hanno gli occhi puntati sul Calciomercato, i fanatici della televisione pensano a quello che verrà con relativo valzer di conduttori nei programmi di punta. Nei giorni scorsi è toccato a Caterina Balivo rinunciare al suo daytime e se la prossima fosse proprio Barbara d’Urso? In queste ore si fanno sempre più frequenti i rumors che parlano della Dea dei caffeucci pronta ad essere silurata a favore di Alfonso Signorini, rivelazione della scorsa stagione televisiva alla conduzione del suo Grande Fratello Vip. Il direttore ha saputo tenere le redini del programma portando nella casa un cast di tutto rispetto e, soprattutto, affrontando la tormenta Coronavirus ma non senza macchie visto che a lungo si è parlato della possibilità che lui fosse un vero e proprio protettore nei confronti di Antonella Elia (esagerando in alcune occasioni e difendendola a spada tratta al di sopra di tutto), ma è proprio per questo che verrà “promosso”?

ALFONSO SIGNORINI PRONTO PER UN TRIS D’ASSI PRENDENDO IL POSTO DI BARBARA D’URSO?

Qualcuno è pronto a scommettere che sia proprio lui il volto nuovo di Canale5 tanto che si parla di Alfonso Signorini come conduttore del Grande Fratello Nip e, addirittura, di una sorta di Domenica Live che possa mettere insieme le dinamiche della casa e il gossip vero e proprio. Chi meglio di lui potrebbe tenere insieme un programma del genere in pieno stile di quello che in queste settimane Chi ha messo in piedi on line? Se questo fosse vero a Signorini spetterebbe la versione vip del GF, quella Nip e il contenitore pomeridiano della domenica mentre alla d’Urso solo Pomeriggio 5 in attesa di sapere cosa succederà a Live Non è la d’Urso reo di aver portato a casa ascolti davvero bassi in questi mesi. Proprio ieri sera la padrona di casa, però, ha voluto smentire i primi rumors di Davide Maggio rilanciando: ““Per parlare Cristiano, dovrai aspettare quando io e te faremo il prossimo Grande Fratello…Perché sì, si farà!”. Questo basterà a mettere tutti a tacere? Sembra proprio di no visto che poco fa Giuseppe Candela è tornato sui social per rilanciare: “Dopo l’indiscrezione di Maggio, la smentita esagerata di Signorini e quella accennata della D’Urso, Tvblog peggiora la situazione. Non solo conferma il triplo impegno di Signorini ma oltre al GfNip prenderebbe il posto di Domenica Live (e non la prima parte). Esto es la guerra”. Una guerra estiva che potrebbe tenerci molto impegnati…



