Alfonso Signorini vs Franceska Pepe/ “L’educazione prima di tutto, così no!”

Alfonso Signorini attacca Franceska Pepe al Grande Fratello Vip 2020 e non tanto tra le righe: “Scusate anche voi da casa, ma l’educazione viene prima di tutto”. C’era stato uno scontro in diretta all’interno della casa più famosa della televisione che ha visto protagonista la bella ragazza e Tommaso Zorzi. I due si sono beccati proprio quando Alfonso ha chiesto la linea da studio. Franceska voleva prendere la parola e Signorini, senza mezzi termini, ha sottolineato: “Quando io dico ‘scusate’ ed entro nella casa in punta di piedi non dovete urlare e non mi piace questo tipo di comportamento“. Nonostante l’influencer chieda la parola più volte è lo stesso Alfonso a sottolineare: “Franceska è meglio chiuderla qui, evitiamo di andare avanti ancora con questo argomento”. Ma chi aveva ragione?

Alfonso Signorini vs Franceska Pepe, chi aveva ragione?

Sul web il pubblico però sembra essere dalla parte di Franceska Pepe e non di Alfonso Signorini. Non viene gradito il comportamento del conduttore del Grande Fratello Vip 2020 che viene visto come eccessivamente pesante nei confronti dell’influencer. A lui viene rimproverato infatti di non aver riservato lo stesso trattamento ad altri che hanno alzato la voce molto spesso e non sono stati richiamati. Sarà dunque interessante vedere come andrà avanti questo dibattito e soprattutto se Franceska darà ulteriori informazioni in merito alla lite con Tommaso. Chissà poi se reagirà in maniera negativa nei confronti di Signorini, confidandosi magari con qualcuno all’interno della casa durante la settimana.



