Alfred Temptation Island 2024 settembre al centro di una segnalazione eclatante: “Viscido e penoso”

A partire da martedì 10 settembre 2024 tornerà in onda la versione autunnale di Temptation Island 2024, Filippo Bisciglia sarà al timone del viaggio dei sentimenti e guiderà le coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore tra falò di confronti, chiarimenti e i temutissimi video. Sono già state annunciate la prime quattro coppie, Diandra e Valerio, Titty e Antonio, Giulia e Mirco e Anna e Alfred. Sono già partite le prime segnalazioni ed una in particolare riguarda Alfred Ekhator, fidanzato di Anna, ed a riportarla è l’esperto di gossip Alessandro Rosica.

Proprio in queste ore, infatti, Rosica sui suoi profili social ha condiviso la segnalazione di una sua follower che conoscerebbe molto bene Alfred di Temptation Island 2024. A quanto pare la ragazza in questione ha avuto un contatto in passato con Alfred tramite ma non ha per nulla una buona opinione su di lui, anzi l’esatto opposto: “Oddio, lui è penoso. Mi mandava messaggi su Instagram dove mi chiedeva di vederci anche se era fidanzato. E lo ammetteva apertamente! Diceva che nonostante fosse fidanzato, se fatto in silenzio, lo avrebbe fatto. Un viscido assurdo”.

Temptation Island 2024 settembre, spuntano le prime segnalazioni su Anna e Alfred

La quarta coppia di Temptation Island 2024 settembre annunciata ieri tramiti ufficiali di Temptation Island 2024 è formata da Anna e Alfred. A scrivere alla trasmissione è la giovane perché non si fida del suo fidanzato: “Sono fidanzata con Alfred da un anno e 9 mesi. Scrivo io a Temptation Island principalmente per due motivi. Perché sento di non ricevere le attenzioni che vorrei e perché in questo arco di tempo mi sono sentita l’unica donna della sua vita. Ho continuato a guardare il suo telefono di nascosto fino a quando non ho scoperto un tradimento recente, che lui stesso mi ha confermato”. Ed adesso è giunta una segnalazione choc che sembra proprio darle ragione nel non fidarsi. E non tutto perché nel frattempo alcuni suoi discutibili video su Tik Tok stanno generando indignazione sui social.