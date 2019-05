Alfredo Baldi, marito di Milena Vukotic/ Insieme da 16 anni: “Con lui sono felice”

Alfredo Baldi, storico del cinema, è il marito di Milena Vukotic.

Nei giorni scorsi, il pubblico di Rai 1 ha potuto conoscere Alfredo Baldi attraverso le sue apparizioni sulla pista di Ballando con le Stelle 14 e sono in molti ad attendere, in vista della finale di questa sera, una nuova sorpresa. Ma chi è Alfredo Baldi, l’uomo che nell’immaginario collettivo ha preso il posto dell’indimenticabile Paolo Villaggio accanto all’amatissima “Pina” del cinema italiano? Classe 1943, Baldi ha lavorato al Centro Sperimentale di Cinematografia fino al 2007. Nel 2003 ha conosciuto Milena Vukotic e da quel momento non si sono più lasciati. I due, infatti, sono legati da ben sedici anni e per la Vukotic il loro rappresenta il vero amore: “è capitato 15 anni fa: ho conosciuto Alfredo – spiega l’attrice a IlCorriere.it – Ora viviamo assieme, ma in due appartamenti separati sullo stesso piano. Ci frequentiamo dal balcone in comune. Sono felice”.

Alfredo Baldi: “È molto più importante avere un’unione profonda”

A separare Alfredo Baldi e Milena Vukotic ci sono circa 8 anni di differenza. Oggi il loro rapporto è più solido che mai, ma in passato questo aspetto della loro relazione preoccupava e non poco l’attrice. In una recente intervistata concessa al settimanale F, la Vukotic rivela che il fatto di legarsi a un uomo più giovane di lei la spaventava “molto, soprattutto prima di vivere insieme. Però lui – ammette la diva – con la sua calma mi ha fatto capire che questa differenza non è una cosa essenziale”. E poi aggiunge: “È molto più importante avere un’unione profonda”. I due non hanno avuto dei figli, ma Milena Vukotic non nasconde di essere diventata nonna e mamma, nonostante tutto: “Suo figlio Andrea – spiega l’attrice – è padre a sua volta. Quindi sì, mi manca (avere un figlio, ndr), ma alla fine vivo la vita di madre e nonna in altri modi”. Alfredo Baldi sarà nuovamente sulla pista di Ballando con le Stelle 14 per fare una sorpresa alla sua amata?

