Alfredo Baldi, marito Milena Vukotic/ “Quando l’ho conosciuto mi è piaciuto subito”

Alfredo Baldi è il marito di Milena Vukotic, la popolare attrice di cinema e teatro. Una carriera di grandissimi successi quella di Milena che il pubblico ricorda per due ruoli in particolare: la mitica Pina, moglie del Ragionier Ugo Fantozzi e per il ruolo di nonna Enrica nella serie cult “Un medico in famiglia. La bravissima attrice si è fatta notare anche durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle dove ha incantato tutti con la sua eleganza e grazia. Non solo, proprio durante la sua partecipazione al dance show di Milly Carlucci, l’attrice ha danzato con il marito Alfredo Baldi, autore e storico del cinema. Baldi è stato anche un critico molto pungente con una brillante carriera nel mondo delle produzioni per il piccolo e il grande schermo che ha lavorato dal 1968 al 2007 al Centro Sperimentale di Cinematografia.

I due sono follemente innamorati nonostante una piccola differenza di età: circa otto anni. Tra loro nessuna crisi o difficoltà, anzi dopo tantissimi anni d’amore nel 2003 sono convolati a nozze.

Alfredo Baldi e Milena Vukotic: il matrimonio nel 2003

Alfredo Baldi e Milena Vukotic sono innamorati come il primo giorno. Un amore importante che la coppia non ama sbandierare nè sui social, dove peraltro sono poco presenti, nè altrove. Molto attenti alla loro vita privata, la coppia in rarissime occasione ha parlato del loro sentimenti che li lega da più di 30 anni. Proprio l’attrice in occasione della partecipazione della moglie a Ballando con le Stelle ha ricordato il primo incontro col marito: “l’ho conosciuta negli anni ’80 al Centro Sperimentale di Cinematografia e mi è piaciuta subito. Però ero timido, anche più di me. C’è voluto un po’ perché iniziasse la nostra storia…”.

La coppia sta insieme dagli anni ’80, ma solo nel 2003 ha deciso di convolare a nozze. Una scelta sicuramente importante che la coppia ha fatto come coronamento di un amore che dura da quasi 40 anni.

