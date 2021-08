Alfredo Baldi, marito Milena Vukotic/ “Mi è piaciuta subito, però ero timido…”

Al di là della finzione cinematografica che l’ha vista protagonista di diverse commedie nel ruolo della ‘moglie’ di Paolo Villaggio, Milena Vukotic è sposata da anni con un uomo che non ha niente a che vedere con la goffaggine portata all’estremo del ragionier Ugo Fantozzi. Suo marito Alfredo Baldi, infatti, è un uomo molto colto ed elegante, simile a lei sia per il modo di presentarsi che per gli interessi che da sempre condividono. Baldi è un grande appassionato di cinema, anche se nella vita ha lavorato perlopiù nel ‘dietro le quinte’ di questo settore.

Milena Vukotic "100 film in carriera"/ "Streaming? Andare al cinema è un'altra cosa!"

Dal 1968 al 2007, Alfredo Baldi è stato il dirigente del centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, città dove vive dal 1943. Alfredo è più piccolo di Milena di ben 8 anni, ma la differenza d’età non ha mai rappresentato un ostacolo per la loro relazione. L’uomo, inoltre, è anche un affermato storico del cinema e critico con alle spalle una carriera ricca di produzioni in ambito cinematografico e teatrale.

Milena Vukotic "Paolo Villaggio? Oggi nessuno come lui"/ E su Un Medico in famiglia..

Chi è Alfredo Baldi, marito di Milena Vukotic

Alfredo Baldi e Milena Vukotic vivono il loro amore lontano dai riflettori. Baldi è assente da tutti i social network e dalla televisione: l’ultima apparizione sul piccolo schermo risale al 2019, anno in cui la moglie Milena ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle. In quell’occasione, Alfredo ha raccontato il loro primo incontro: “L’ho conosciuta negli anni ’80 al Centro Sperimentale di Cinematografia e mi è piaciuta subito. Però ero timido, anche più di lei. C’è voluto un po’ perché iniziasse la nostra storia…”.

Milena Vukotic: "Lavoro per combattere la tristezza"/ "Sono una privilegiata..."

Negli anni, Alfredo Baldi ha collaborato alla produzione di diverse trasmissioni Rai. È stato docente di Linguaggio cinematografico presso l’Università La Sapienza di Roma, oltre a firmare saggi e articoli pubblicati su alcune riviste specializzate. Nel 2013 ha curato il libro di Valentina Cortese dal titolo Le nove vite (Edizioni Ets).



© RIPRODUZIONE RISERVATA