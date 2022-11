Alice attraverso lo specchio/ Su Italia 1 il film con Johnny Deep

Alice attraverso lo specchio, film di Italia 1 diretto da James Bobin

Alice attraverso lo specchio sarà trasmesso oggi, mercoledì 2 novembre, a partire dalle 23.20 su Italia 1. Si tratta di un fantasy del 2016 distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures Italia e prodotto da Walt Disney Pictures. La regia è di James Bobin. Ha diretto anche due importanti serie televisive quali Enlightened e La misteriosa Accademia dei Giovani Geni.

Nel cast troviamo Mia Wasikowska. Ha iniziato come ballerina per lasciare tutto e intraprendere gli studi in recitazione. L’esordio al cinema arriva nel 2006 quando le viene affidata un piccolo ruolo in Suburban Mayhem. Il protagonista maschile è Johnny Deep.

La sua fortuna è stata nell’incontrare Nicolas Cage che gli suggerisce di intraprendere la professione di attore. Il debutto arriva nel 1984 quando gli viene affidata una parte secondaria nel film Nightmare: Dal profondo della notte. Il massimo della notorietà la ottiene nel 2000 con Pirata dei Caraibi: La maledizione della prima luna. Nel cast troviamo anche Helena Bonham Carter, Michael Sheen e Timothy Spall.

Alice attraverso lo specchio, la trama del film: nel Sottofondo

In Alice attraverso lo specchio sono trascorsi tre anni dall’ultimo viaggio che Alice ha fatto dal Sottofondo. Nel frattempo ha studiato ed è riuscita a diventare un capitano nautico come suo padre. La sua vita piena di avventure viene messa discussione dal ricatto che subisce dal suo ex fidanzato. Alice non è disposta a privarsi della su nave, con l’aiuto del Brucaliffo che nel frattempo si è trasformato in farfalla, torna di nuovo nel Sottomondo.

Qui Alice viene accolta festosamente dai suoi vecchi amici, il Pincopanco, lo Stregatto, Biancoconiglio, la regina Bianca e Pancopinco. Parlando con i suoi amici viene a conoscenza della situazione complicata che sta attraversando il Cappellaio Matto. Si è convinto che la sua famiglia è riuscita a scampare all’attacco del Ciciarampa per cui questo pensiero lo assale, facendogli perdere l’allegria. Alice decide di dare una mano al suo amico e parte alla ricerca del Tempo. Una volta raggiunto il castello, Alice si imbatte nella Cronosfera, un meccanismo ingegnoso che permette di viaggiare nel tempo.

La ragazza decide di rubarlo per tornare indietro nel giorno così straziante per il Cappellaio Matto, ma c’è anche un’altra persona che vorrebbe impossessarsi del marchingegno per cambiare il suo futuro. Il viaggio nel tempo fa scoprire ad Alice molte verità spiacevoli: il passato della Regina Rossa e della Regina Bianca che le cambiare pare sulla regina malvagia. Dopo vari inseguimenti e salti temporali riuscirà a scoprire la vera sorte capitata alla famiglia del Cappellaio Matto. Cambiare il tempo avrà delle ripercussioni catastrofiche sul Sottomondo e Alice dovrà sbrigarsi a rimettere tutto a posto, per ritornare a casa e salvare i suoi amici.

