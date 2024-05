Il Signore delle formiche, Rai 3/ Trama e cast del film drammatico di Gianni Amelio, oggi 17 maggio 2024

Il signore delle formiche, diretto da Gianni Amelio

Venerdì 17 maggio, andrà in onda, in prima serata su Rai 3, alle ore 21,20, il film di genere drammatico-storico del 2022 dal titolo Il signore delle formiche. La pellicola è diretta dal regista Gianni Amelio, che ritornerà a breve sul grande schermo con il lungometraggio Campo di battaglia (2024).

Il protagonista del film Il signore delle formiche è interpretato dall’attore italiano Luigi Lo Cascio, vincitore del David di Donatello come migliore attore protagonista per I cento passi. Al suo fianco l’attore e regista Elio Germano, che ha raggiunto la notorietà grazie alla sua interpretazione in Mio fratello è figlio unico (2007) e proprio in queste settimane è tornato al cinema con Confidenza di Daniele Luchetti (2024). Nel cast de Il signore delle formiche anche il giovane Leonardo Maltese, al suo esordio sul grande schermo, ruolo che gli è valso numerosi riconoscimenti.

La trama del film Il signore delle formiche: il reato di plagio e le drammatiche vicende di un artista e di uno studente

Il signore delle formiche è liberamente ispirato alle vicende di Aldo Braibanti (Luigi Lo Cascio), celebre drammaturgo e poeta, condannato verso la fine degli anni ’60 a ben 9 anni di carcere con l’accusa di plagio.

In particolare l’uomo è stato accusato di avere sottomesso sia fisicamente che psicologicamente un suo giovane studente poco più che maggiorenne (Leonardo Maltese).

Per volontà della famiglia di quest’ultimo, il ragazzo fu richiuso in una struttura psichiatrica e sottoposto ad una serie di terribili elettroshock affinché “guarisse” dall’influenza diabolica dell’uomo. A distanza di anni il reato di plagio fu eliminato dal codice penale.

In realtà, per molto tempo, questo capo d’accusa fu utilizzato per punire coloro che erano ritenuti “diversi”, cioè coloro che non corrispondevano ai canoni di “normalità” imposti dalla società.

A partire da questa storia realmente accaduta, il film narra questa terribile vicenda a più voci, con diversi personaggi che si susseguono sullo schermo, tra familiari e amici, accusatori e difensori e un’opinione pubblica distratta e superficiale.

Solo un giornalista si impegnerà nel tentativo di ricostruire la verità, al di là delle apparenze, affrontando un muro di sospetti e di censura che ostacoleranno in più di un’occasione il suo lavoro.











