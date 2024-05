Matrix Resurrections, Italia 1/ Trama e cast del film che chiude la saga, oggi 17 maggio 2024

Il cast del film Matrix Resurrections, diretto da Lana Wachowski

Venerdì 17 maggio 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21,20, il film d’azione – fantascienza del 2021 dal titolo Matrix Resurrections. La pellicola è il quarto capitolo della serie Matrix ed è diretta da Lana Wachowski, conosciuta in precedenza con sua sorella Lilly come fratelli Wachowski, e firma anche dei capitoli precedenti. Le musiche sono invece composte da Johnny Klimek, che aveva già lavorato con le registe in Cloud Atlas, e Tom Tykwer, celebre per avere diretto nel 2006 Profumo – Storia di un assassino.

Il film Matrix Resurrections vede il ritorno nel cast, nei panni di Neo, della star di Hollywood Keanu Reeves, attore pluripremiato per la sua interpretazione in film come John Wick, Piccolo Buddha e L’avvocato del diavolo.

Al suo fianco ancora una volta l’attrice canadese Carrie-Anne Moss, nei panni di Trinity, mentre Yahya Abdul-Mateen II prende il posto di Laurence Fishburne per il personaggio di Morpheus.

La trama del film Matrix Resurrections: un viaggio nella consapevolezza interiore

Matrix Resurrections vede Thomas Anderson aka Neo (Keanu Reeves) di ritorno nel mondo reale. Il protagonista è tormentato da una serie di visioni che non riesce ad interpretare e che condivide con il suo analista (Neil Patrick Harris), temendo di avere perso completamente il senno.

Nonostante in apparenza sembri che Neo non riesca a ricordare nulla di ciò che gli è accaduto in passato, tanto da non riconoscere neanche Trinity (Carrie-Anne Moss), Thomas si rende conto che le persone sono succubi della tecnologia, completamente ancorati ai loro telefoni come se fosse un prolungamento della loro persona. Nonostante le visioni e la sua curiosità innata, il protagonista non riesce però a comprendere di trovarsi incastrato in una falsa realtà a causa di una pillola blu che gli impedisce di “aprire la mente”.

Solo la conoscenza di alcuni personaggi particolari e l’interruzione della pillola, permetteranno a Neo di acquisire di nuovo consapevolezza riguardo la realtà che lo circonda. Una volta ritornato in sé, Neo si ritrova di nuovo coinvolto nel programma Matrix, pronto a spingersi ancora una volta oltre ogni limiite.











