Alice Barisciani, chi è la ‘non scelta’ di Federico Nicotera?/ La stoccata al tronista dopo Uomini e Donne

Alice Barisciani, chi è la corteggiatrice ‘non scelta’ da Federico Nicotera a Uomini e Donne

Chi ha seguito il percorso di Federico Nicotera a Uomini e Donne sa che la scelta del tronista è ricaduta su Carola Carpanelli. La bionda corteggiatrice è stata preferita ad Alice Barisciani, 26enne originaria di Siena che in studio ha mostrato un carattere determinato ma anche fragile. La ‘non scelta’ è stata per lei un duro colpo, anche perché credeva di aver trovato in Federico una persona affine, che guardava nella sua stessa direzione.

Così non è stato e, dopo la scelta a Uomini e Donne, Alice ha espresso il suo malumore alle pagine del magazine del programma, dichiarando: “Federico? Tra noi c’era qualcosa che valeva la pena portare avanti ma per scegliere una come me ci vogliono gli attributi, e mi fermo qua”. Una stoccata che è arrivata molto chiara, ma che non è stata poi accolta dal tronista, né dalla sua fidanzata Carola.

Alice Barisciani, la risposta di Federico e Carola alla sua stoccata

Proprio attraverso il magazine di Uomini e Donne è poi arrivata la risposta di Federico Nicotera e di Carola ad Alice Barisciani. “Non posso biasimare Alice, anzi è stata fin troppo diplomatica. È una persona con cui ho condiviso un percorso importante quindi, come ho detto in trasmissione, le auguro davvero il meglio…”, ha dichiarato l’ex tronista. “In un certo senso, forse sono l’unica persona che la può capire in questo momento, quindi le auguro il meglio… nonostante tutto”, sono invece state le parole di Carola su Alice dopo la scelta a Uomini e Donne.

