Uomini e Donne, pagelle puntata 11 dicembre 2024: il pubblico promuove Gemma Galgani

Gemma Galgani è da anni la protagonista indiscussa di Uomini e Donne e spesso, oltre alle critiche di Tina Cipollari, ha ricevuto anche quelle del pubblico. Dopo quanto accaduto nella puntata dell’11 dicembre 2024, tuttavia, il web di è schierato con la dama di Torino che, con il suo atteggiamento, può essere promossa a pieni voti. Il motivo? Non credere ad occhi chiusi alle spiegazioni di Fabio Cannone sulle segnalazioni ricevute circa la presenza di una fidanzata nella sua vita. Gemma, infatti, pur sognando il principe azzurro e una storia da favola che aveva sognato di poter avere con Fabio, ha scelto di far parlare anche la testa e non solo il cuore.

Chi è Ciro Solimeno, corteggiatore di Martina De Ioannon a Uomini e Donne/ Geloso di Gianmarco e...

La dama, così, è rimasta ferma sulla propria posizione non aprendo nuovamente le porte a Fabio che, invece, è rimandato per la durissima lettera che ha inviato a Gemma e che l’ha definita “falsa, bugiarda e interessata alla tv”.

Pagelle Uomini e Donne: promosso Ciro Solimeno

Esattamente come Fabio, è rimandata anche Tina Cipollari per l’atteggiamento critico nei confronti di Gemma Galgani. La bionda opinionista, quando arrivano segnalazioni, è abituata ad indagare. Stavolta, invece, ha deciso di credere senza riserve a Fabio accusando Gemma di non avere un vero interesse per il cavaliere. Promosso, invece, Ciro Solimeno che, tirando fuori la propria fragilità, ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne che comincia a credere al suo reale interesse per Martina De Ioannon.

Fabio Cannone e la lettera contro Gemma Galgani a Uomini e Donne/ "Falsa e bugiarda, ti piace stare in tv"

Divide ancora la tronista che, però, vivendo il trono senza filtri e senza trucchi e tuffandosi pienamente nelle emozioni, sta lentamente cancellando tutti i dubbi iniziali. Gianmarco, invece, partito con la fiducia del pubblico, perde qualche consenso per il suo atteggiamento sicuro. Promossa, inoltre, anche Maria De Filippi sempre perfetta padrona di casa.