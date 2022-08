Alice Campello e Alvaro Morata/ La coppia svela il sesso del quarto figlio

Alice Campello e Alvaro Morata l’annuncio della gravidanza dopo svariati rumor

L’influencer e il calciatore stanno insieme da diversi anni e sono felicemente sposati con tre bambini. Alice Campello e Alvaro, che il 5 luglio hanno festeggiato l’anniversario però, non erano soddisfatti e hanno deciso di allargare la famiglia. Presunti e numerosi rumor si sono susseguiti sulla possibile gravidanza della bella modella, fin quando la conferma è arrivata dalla coppia stessa con un post su Instagram.

“Baby 4 is coming” queste parole allegate ad una bellissima foto di famiglia con i tre maschietti Leonardo, Alessandro e Edoardo che accarezzano la pancia della mamma sono state la certezza. Alice Campello e Alvaro Morato aspettano il quarto figlio che regalerà ancora più amore alla loro vita, già felice e piena di gioia. I fan sono stati felicissimi della notizia e hanno riempito lo scatto di “like” e auguri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Álvaro Morata (@alvaromorata)

Alice Campello e Alvaro Morato: fiocco rosa in arrivo per la coppia

Dopo l’annuncio della gravidanza, l’influencer e il calciatore hanno deciso di svelare il sesso del proprio bambino sui social. Alice Campello e Alvaro Morato hanno rivelato di aspettare una bambina. Fiocco rosa in arrivo per la coppia che dopo tre bei maschietti finalmente avrà anche una femminuccia.

La coppia lo ha rivelato con una storia Instagram in cui compaiono con un fumogeno rosa che rivela a tutti l’arrivo della piccola. Ma non è tutto; la bella influencer ha anche svelato il nome che ha scelto per la sua bambina: Bella Morata Campello. Il nome molto particolare era stato già rivelato da Alice Campello, quando ha elencato ai suoi follower su Instagram i nomi che avrebbe potuto dare se avesse avuto una femminuccia. La prima scelta era proprio Bella, con cui ha deciso di chiamare la nascitura.

