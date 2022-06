Alice Campello incinta del quarto figlio?/ “Lei e Morata aspettano una femminuccia”

Nuovo arrivo nella famiglia di Alice Campello e Alvaro Morata? L’influencer e il calciatore sarebbero in attesa del loro quarto figlio, come rivelano alcuni gossip sempre più insistenti negli ultimi giorni. La coppia, sposata dal 2017, ha già tre bimbi, tre maschietti. Dopo la nascita dei gemellini Alessandro e Leonardo, lo scorso anno i due sono diventati genitori di Edoardo. Alice non ha mai nascosto il desiderio di avere anche una bimba, una femminuccia, e il suo sogno sembrerebbe essere vicino a diventare realtà.

Secondo quanto rivelato dall’influencer Deianira Marzano, la coppia aspetterebbe infatti una bimba. All’esperta di gossip è arrivato un messaggio di un fan che rivela: “Alice Campello è incinta di nuovo, segnati questa cosa al 100%”. La notizia è stata confermata proprio dalla stessa influencer che ha aggiunto: “Mi hanno confermato in tanti che la notizia sia vera e che sia femmina”. Se così fosse, dunque, la famiglia di Morata si allargherebbe, dando il benvenuto alla prima bimba dopo Leonardo, Alessandro ed Edoardo.

Alice Campello sogna una bimba

Alice Campello è una mamma felice e orgogliosa. Nonostante abbia avuto i gemelli giovanissima, non ha mai rimpianto nulla della sua vita prima di diventare madre. Come ha rivelato qualche tempo fa a Verissimo: “Li abbiamo desiderati tanto tanto, già appena fidanzati immaginavamo di avere tanti bambini. Sono proprio come li sognavamo e io mi diverto tantissimo con loro“.

La Campello non ha nascosto il desiderio di diventare ancora mamma e di volere altri due figli ma anche quello di voler allargare la famiglia con una femminuccia. “Sono sicura che arriverà”, ha rivelato qualche tempo fa l’influencer. Nel 2018, un anno dopo il matrimonio a Venezia, Alice e Morata sono diventati genitori di Alessandro e Leonardo, due gemellini. Nel 2020 poi è arrivato anche Edoardo ad arricchire le loro vite. Adesso potrebbe essere il turno di una bimba: i due sembrerebbero in attesa del loro quarto figlio e se così fosse, il sogno di Alice diventerebbe realtà.

