Alice Campello e Alvaro Morata stanno insieme per il bene dei figli. È questo ciò che è trapelato negli ultimi giorni dopo l’annuncio della separazione. I due restano divisi ma si impegnano per mantenere il più possibile una quotidianità. Le ultime foto dal Settimanale Chi li vedono insieme per le vie di Madrid mentre camminano mano nella mano con i gemelli Leonardo e Alessandro, entrambi di sei anni. Alice Campello e Alvaro Morata li accompagnano a scuola e ci tengono a farlo insieme per non venir meno al loro dovere di genitori.

Alice Campello ha tradito Alvaro Morata con Andrea Iannone? Elodie rompe il silenzio/ Arriva la sua reazione

L’attaccante del Milan ha ribadito qualche giorno fa di tenere tantissimo ad Alice, ma che purtroppo per ora è da escludere un ritorno di fiamma: “Ci siamo amati e aiutati tantissimo“, ha confessato Alvaro il 12 agosto, giorno in cui è uscita la notizia della separazione. Dopo 8 anni di amore, Alice Campello e Alvaro Morata hanno infatti deciso di dividere le loro strade, ma da quel giorno non sono mai mancate le attenzioni verso i figli. In effetti le foto che li ritraggono insieme potrebbero ingannare, perchè mentre passeggiano con i bimbi sembrano ancora una famiglia perfetta.

Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati insieme?/ Beccati così a Madrid: "Nella stessa casa..."

Alice Campello, il commovente regalo della fan dopo la separazione da Alvaro Morata

Ormai Alice Campello e Alvaro Morata si vedono solo per via degli impegni genitoriali, che stanno cercando di mantenere per l’amore che provano nei confronti dei loro piccoli. In effetti, Morata aveva scritto sui social che i loro quattro figli sono la cosa più bella che abbiano mai fatto. E in effetti, al primo giorno di scuola dei bambini hanno presenziato con grande entusiasmo. Nelle foto di Chi, però, hanno delle facce molto provate e sembrano piuttosto sofferenti. Del resto la separazione non deve essere stata facile. Dalle foto del settimanale si vede poi che sono tornati insieme in macchina diretti verso la casa in cui sono presenti gli altri due figli: Edoardo e Bella, di 4 e 1 anno.

Alice Campello, smentite le ultime dichiarazioni di Alvaro Morata sul perché si sono lasciati/ “Non è vero…”

Alice Campello resta molto amata dai fan, e qualche giorno fa ha ricevuto un regalo da una fan che le ha regalato un bel libro intitolato “Come trarre qualcosa di buono dal cattivo tempo“. Oltretutto sembra essere spuntato il momento preciso in cui i due hanno litigato: il tutto sarebbe successo durante la vittoria agli Europei. In quel momento, Alice Campello avrebbe voluto festeggiare lontano da tutti in modo privato, ma Alvaro non era d’accordo. Ad oggi la coppia attende il da farsi con gli avvocati.