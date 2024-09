Andrea Iannone amante di Alice Campello? Arriva la reazione di Elodie: “Sonora risata”

La separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello dopo otto anni d’amore e quattro figli ha spiazzato tutti anche se in realtà i beninformati e gli esperti di gossip hanno sempre sostenuto che la coppia fosse in piena crisi da tempo. Sia il calciatore che l’influencer non si sono mai sbilanciati sui motivi della separazione e sul web ha iniziato a circolare il gossip di presunti tradimenti da parte di entrambi. E al centro dell’attenzione della cronaca rosa c’è finito anche Andrea Iannone. Secondo alcune indiscrezioni pare che il pilota di MotoGP felicemente fidanzato con Elodie, Andrea Iannone abbia avuto un flirt con Alice Campello.

E mentre Alice Campello e Alvaro Morata con post sui social hanno smentito tutti i rumor, Andrea Iannone ed Elodie non hanno rilasciato nessuna dichiarazione in merito. Adesso però la cantante ha deciso di rompere il silenzio. Raggiunta dal settimanale Oggi le è stato chiesto un commento sulle indiscrezioni che riportano che Alice Campello ha tradito Alvaro Morata con Andrea Iannone, suo fidanzato. Elodie ha commentato in modo da non lasciare spazio a dubbi con una “sonora ed eloquente risata”. Ovvero ha rimandato al mittente qualsiasi possibilità che tra i due ci possa essere stato qualcosa. Il pilota di MotoGP, invece, per il momento ha preferito non proferire parola.

Elodie si è fatta una sonora ed eloquente risata sulle indiscrezioni che vedono il suo fidanzato Andrea Iannone ‘amante segreto’ di Alice Campello. Quest’ultima di recente, inoltre, ha espressamente commentato il gossip smentendolo categoricamente con un post sui social: “Io so che persona sono e so che persona è Alvaro, lui sa che non gli ho mai mancato di rispetto e metterei il mio corpo sul fuoco sul fatto che neanche lui mi ha mai mancato di rispetto” E nello specifico ha negato di conoscere Iannone. I più maligni, però, fanno notare che al matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius erano presenti sia l’influencer e imprenditrice che la cantante e il pilota dunque com’è possibile che non si siano incontrati? Il dubbio a qualcuno può anche rimanere, ma sia Elodie sia Alice escludono totalmente che tra Alice e Andrea sia successo qualcosa.