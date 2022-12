Alice Campello incinta: lo scherzo al marito Alvaro Morata finisce male/ Il video…

Alice Camepello e lo scherzo al marito Alvaro Morata

Alice Campello, incinta del quarto figlio, ha deciso di rendere divertente l’atmosfera casalinga facendo uno scherzo al marito Alvaro Morata. L’influencer che diventerà mamma per la quarta volta, come mostra un video pubblicato sui social, ha finto di rompere le acque richiedendo immediatamente l’aiuto del marito, in casa con lei in quel momento. La reazione dell’attaccante spagnolo, però, non è stata quella che Alice si aspettava.

Mentre è in piedi in una delle stanze della sua casa, Alice ha finto di rompere le acque e, continuando a mantenere la stessa posizione, ha atteso l’arrivo di Morata che si è subito precipitato dalla moglie. Quando però ha toccato i pantaloni della sua dolce metà si è reso conto di essere stato vittima di uno scherzo andando via dalla stanza con un po’ di nervosismo.

Alice Campello e Alvaro Morata: attesa per la nascita della figlia

Dopo i gemelli Leonardo e Alessandro, nati nel 2018 e di Edoardo, nato nel 2020, tra qualche settimana, la famiglia di Alice Campello e Alvaro Morata si allargherà ancora con la nascita del quarto figlio. Dopo tre maschi, la coppia è pronta ad accogliere la prima femmina che diventerà ufficialmente la principessa di casa.

Nonostante sia la quarta gravidanza, l’emozione, ma anche la paura per il momento del parto sono sempre le stesse e lo scherzo che la Campello ha deciso di fare al marito Alvaro ne è la prova. Morata, infatti, in preda al panico, corre dalla moglie pensando che sia arrivato il momento di conoscere la sua bambina per poi scoprire che è semplicemente uno scherzo.

