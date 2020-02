Alice Campello incinta: terzo figlio da Alvaro Morata/ “Presto in 5”: dolce annuncio

Alice Campello è di nuovo incinta. La bellissima influencer, moglie del calciatore spagnolo Alvaro Morata, aspetta il terzo figlio. Ad annunciare il lieto evento è stata la futura mamma che, su Instagram, ha pubblicato una foto in cui è sul letto con il marito e i suoi bambini, Alessandro e Leonardo, nati a luglio del 2018 mentre uno dei piccoli le bacia il pancino già evidente. Alice Campello ha così annunciato al mondo che presto diventeranno cinque. Nessuna nuova gravidanza gemellare, dunque, per l’influencer che non ha svelato nulla di più della gravidanza. Non si sa, dunque, se in casa Morata arriverà un altro maschio o se Alessandro e Leonardo dovranno prendersi cura di una sorellina. La stessa foto è stata poi condivisa dal calciatore dell’Atletico Madrid e sono tantissimi i fans e gli amici che si sono complimentati con lui per il gol più importante.

ALICE CAMPELLO INCINTA: L’INFLUENCER E ALVARO MORATA GENITORI TRIS

Alice Campello e Alvaro Morata allargano così nuovamente la famiglia. Dopo essersi conosciuti quando lui giocava nella Juventus ed essersi sposati nel giro di pochi anni, hanno messo su famiglia. La nascita di Alessandro e Leonardo ha reso l’unione tra i due ancora più speciale e l’arrivo del terzo figlio renderà la famiglia ancora più completa. I fans della coppia, letteralmente innamorati dei gemellini, sperano che in casa Morata arrivi una bambina. Per scoprire il sesso del nascituro, tuttavia, sarà necessario aspettare ancora un po’, ma quando nascerà il terzo figlio della Campello? Probabilmente, l’influencer ha superato i fatidici tre mesi e, facendo un calcolo, probabilmente, anche il terzo figlio nascerà in estate come i piccoli Alessandro e Leonardo che compiranno 2 anni il prossimo 29 luglio.





