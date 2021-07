Alice Campello, moglie di Morata: talismano o tallone d’Achille?/ Dagli insulti alle minacce di morte

ITALIA SPAGNA: ALICE CAMPELLO, TALISMANO O TALLONE D’ACHILLE?

Italia Spagna, la semifinale degli Europei 2020 che è attesissima per questa sera, sarà anche una partita speciale per Alice Campello. La moglie di Alvaro Morata infatti è italiana, e dunque avrà il cuore diviso a metà quando le due nazionali scenderanno in campo a Wembley. A dirla tutta, Alice in queste settimane in cui il marito è stato impegnato agli Europei 2020, ha dato segnali univoci: sul suo profilo Instagram campeggiano infatti almeno tre fotografie che la ritraggono, e così anche i tre figli – i primi due sono gemelli – con indosso la maglia della nazionale spagnola, e didascalie che, riferite ovviamente a Morata, dicono “con te sempre” e varianti dello stesso tema. Insomma: Alice Campello da questo punto di vista sembra essersi schierata, ma questa sera c’è Italia Spagna e dunque la storia rischia di essere particolarmente diversa.

La sua posizione è infatti combattuta, vale a dire riguardo le opinioni dei media: c’è chi la definisce il talismano di Morata, che tra le altre cose ha segnato il gol con cui la Spagna, nei supplementari degli ottavi contro la Croazia, ha ripreso il vantaggio poi risultato definitivo e decisivo, e chi invece pensa che la Campello sia più che altro un “tallone d’Achille” proprio per le sue origini italiane. Morata ha segnato due gol agli Europei 2020, e all’Italia è profondamente legato anche per i tre anni giocati con la maglia della Juventus, che ne ha rinnovato il prestito dall’Atletico Madrid.

Alice Campello sarà suo malgrado protagonista di Italia Spagna: a margine della semifinale degli Europei 2020 bisogna dire che nei giorni scorsi i suoi social network (sui quali è particolarmente attiva) sono stati presi di mira da parte di “gente” che ha pensato bene di minacciare di morte lei e i figli a causa di qualche errore di troppo di Morata, gol sbagliati (anche un rigore) e un atteggiamento non sempre leonino. Storia che si ripete: ci sono passati in tanti, dal figlio di Andrea Pirlo per una stagione in chiaroscuro della Juventus a Leonardo Bonucci, reo di essere passato dai bianconeri al Milan nel 2017.

Vicende che purtroppo tornano ciclicamente a interessare il mondo del calcio, e che naturalmente hanno ben poco da spartire con lo spettacolo che si vive sul campo e la sportività che ci auguriamo sempre presente; Alice Campello questa sera farà sicuramente il tifo per Alvaro Morata (ed è sacrosanto che sia così), noi sappiamo che in cuor suo sarà felice se l’Italia andrà in finale agli Europei 2020 e naturalmente la grande speranza è che nessuno abbia da ridire sulle sue posizioni, qualunque cosa dovesse succedere in campo. Purtroppo, siamo anche abbastanza convinti che non sarà così…



