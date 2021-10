Alice Campello molestata da hater/ “Crea profili fake da 6 anni, scoprirò chi è”

Alice Campello denuncia sui social network di essere molestata da tempo da un hater. La persona in questione, la cui identità è sconosciuta anche alla stessa influencer, avrebbe creato in questi anni diversi profili fake per rivolgerle messaggi di odio. La moglie del calciatore Alvaro Morata, adesso, ha finalmente deciso di denunciare.

“Instagram dovrebbe mettere l’obbligo del documento di identità per creare un profilo”. Così esordisce Alice Campello nelle stories contenenti il suo sfogo contro l’ennesimo utente fake che le rivolge insulti. “A questa persona, che ha una vera e propria ossessione nei miei confronti (ormai da più di 6 anni), volevo dire che farò di tutto per scoprire chi sei. E spero che tu possa smettere di crearti 1837392 profili per fare solo del male. Questa gente malata va fermata”, ha concluso.

Alice Campello molestata da hater: non è la prima volta

Non è la prima volta, purtroppo, che Alice Campello viene molestata dagli hater. In passato la moglie di Alvaro Morata è stata costretta a difendersi sui social network poiché vittima di terribili attacchi. Uno tra gli ultimi quello ricevuto a seguito della gara tra Italia e Spagna degli Europei, in cui il marito aveva segnato. Lei, italiana ma sposata con uno spagnolo, era stata insultata e minacciata di morte per avere pubblicato delle foto con i loro tre figli, mentre tifavano per il papà.

Anche in quel caso l’influencer aveva denunciato sui social network quanto accaduto, ricevendo il sostegno dei suoi quasi 3 milioni di followers. “Spero davvero che in futuro si possano prendere dei provvedimenti seri per questo tipo di persone, perché quanto è accaduto è veramente vergognoso e inaccettabile”, aveva detto in quella occasione. A distanza di qualche mese, tuttavia, poco sembrerebbe essere cambiato, dato che Alice Campello si ritrova nuovamente costretta a doversi difendere dagli attacchi di sconosciuti su Instagram.

