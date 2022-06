ALICE COOPER/ Il re dello shock-rock torna Italia! il 29 giugno a Milano

Dopo il successo del suo ultimo album “Detroit Stories” uscito lo scorso febbraio, il re dello shock rock, Alice Cooper, è pronto a tornare in Italia per un’unica data con il suo incredibile show il 29 giugno 2022 presso l’Alcatraz di Milano. L’evento fa parte della rassegna Milano Summer Festival, che ogni anno si svolge presso l’Ippodromo di San Siro (in questo caso il concerto si terrà al chiuso per problemi logistici, ma i biglietti già acquistati restano ovviamente validi anche per la nuova location).

Ad accompagnarlo ci sarà uno special guest d’eccezione: MICHAEL MONROE, storico frontman degli Hanoi Rocks.

Dettagli della data:

Apertura cancelli: 19:00

Michael Monroe: 20:00

ALICE COOPER: 21:15

Prezzo del biglietto in prevendita: € 40,00 + d.p.

Biglietti disponibili in prevendita esclusiva dalle ore 9:00 di mercoledì 15 settembre alle ore 23:59 di giovedì 16 settembre su www.virginradio.it

Biglietti disponibili dalle ore 10:00 di venerdì 17 settembre su www.ticketone.it e www.vivaticket.it

Info e biglietti: http://www.vertigo.co.it/it/alice-cooper – https://www.facebook.com/vertigo.co.it

