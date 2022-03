Alice Del Frate, chi è la concorrente di Amici 2022/ Eliminata al primo serale?

Chi è Alice Del Frate, la ballerina e ginnasta del serale Amici 21

Una dei 18 concorrenti ammessi al serale Amici 21 è Alice Del Frate. La giovane nasce in provincia di Pordenone ed è una ginnasta agonista, di 20 anni, che ha preso parte a delle gare nazionali di Ginnastica ritmica e di specialità con il cerchio nel 2021. Porta avanti la passione nutrita per la danza in contemporanea con il campionato di Serie A1 di Ginnastica ritmica prima con la Pontevecchio Bologna. In parallelo con il suo impegno sportivo, quindi, Alice prende parte ad alcuni stage di danza e studia le basi per diventare una ballerina, fino al suo provino per la selezione indetta da Amici 21 di Maria De Filippi per aspiranti allievi cantanti e ballerini da ingaggiare nella celebre scuola di Canale 5. Inoltre, unitamente agli impegni che lei mantiene nella danza e la ginnastica, è iscritta al secondo anno dell’Università degli studi di Udine alla facoltà di Architettura.

Il percorso di Alice ad Amici 21: il passaggio dal team Alessandra Celentano al team Veronica Peparini

Alle selezioni per un posto nella scuola di Amici 21, Alice Del Frate riesce a convincere i docenti di danza, Veronica Peparini, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, che, in virtù della storia della giovane (protagonista di una fase di transizione nella sua vita, che la vede evolvere dal titolo di ginnasta a quello di ballerina), si dicono favorevoli per l’assegnazione di un banco da conferirle nella celebre scuola. Alice viene adottata nel team Celentano, che le permette di conquistarsi una maglia dorata per l’accesso al serale, per poi passare al team Peparini, l’insegnante a lei più affine – dal punto di vista dello stile nella danza.

Tra una prova e l’altra in sala-prove, Alice Del Frate trova anche il coraggio di svelare alla maestra Peparini dei retroscena crudi sulla battaglia avviata per la vita in passato contro l’anoressia. Un disturbo del comportamento alimentare che l’ha messa a dura prova nel corso degli anni, dovuto alla pressione e alla disparità di trattamento subite nel suo percorso artistico. Tra le altre curiosità, al serale Alice diventa un membro della squadra capeggiata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Su Instagram è attiva come ADF e vanta un seguito social di oltre 49mila followers.

Le anticipazioni tv relative al primo serale di Amici 21 la danno per la prima eliminata dal talent, come stabilito dalle votazioni dei tre giudici preposti alle votazioni sulle eliminazioni alla fase finale del talent, Stash Fiordispino, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia.













