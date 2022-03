Serale Amici 21: eliminati e ballottaggio prima puntata/ Chi sono i concorrenti a rischio? È polemica!

Amici 2022 ed.21, trapelano i concorrenti a rischio eliminazione e gli eliminati: le polemiche

Il 19 marzo 2022, su Canale 5, parte il primo dei 9 appuntamenti tv del serale di Amici 21 prodotto e condotto da Maria De Filippi, che – secondo le relative anticipazioni riprese da Amici news – riserverà al pubblico del piccolo schermo 2 eliminazioni su un massimo di 3. La gara tra le 3 squadre competitor, la prima facente capo Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, la seconda capeggiata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli e la terza con al timone Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, è suddivisa in 3 manche, ognuna delle quali composta a sua volta da diverse prove di canto e ballo. Tra cui i guanti di sfida avanzati dai caposquadra contro i team avversari, che possono essere rifiutati da chi li riceve e annullati – nel caso di un rifiuto alla prova da parte del team sfidato- per il volere dei 3 giudici di qualità.

Amici 21 Serale 2022/ Anticipazioni registrazione ed eliminati 19 marzo: Luigi...

La prima manche serale Amici 21 si apre con la gara tra il team Zerbi-Celentano vs. Pettinelli-Peparini.: la prima prova vede la prima squadra e l’assolo di Luigi Strangis battere quello della seconda che schiera Albe. La seconda prova vede la seconda squadra con John Erick battere il duetto tra i cantanti della prima, Calma e LDA. La terza prova vede il primo team con Luigi battere il secondo team che schiera Crytical. Quest’ultima prova è un guanto di sfida sferrato dal team Zerbi contro Crytical, che alla fine si rivela un punto a favore del team capeggiato dal talentscout, dal momento che a dispetto del rifiuto al guanto da parte del giovane rapper -(che ritiene “iniqua” la sfida preposta)- i giudici dichiarano fattibile per quest’ultimo il guanto. La quarta ed ultima prova del serale Amici 21 viene annullata dai giudici non riterranno equo il guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano -che schiera il passo a due dei ballerini Michele e Carola contro quello di Christian e Serena del team capeggiato da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. A superare la prima manche, sono i team Zerbi-Celentano e Cuccarini-Todaro, mentre a rischio eliminazione finiscono i membri del team Pettinelli e Peparini, Alice, Dario e Albe: tra questi, è la ballerina Alice Del Frate a risultare la prima eliminata.

Zerbi sfida Luigi vs Crytical con medley/ Scoppia polemica ad Amici 21: "Non è equo"

La seconda manche serale Amici 21, composta da 4 prove, poi si apre con il team Zerbi-Celentano che sfida il team Todaro-Cuccarini. Le prime due prove vedono Luigi Strangis (team Zerbi) e Sissi (team Cuccarini) vincere contro gli sfidati Alex (team Cuccarini) e Leonardo (team Celentano). La terza prova è cancellata. A finire a rischio eliminazione, al termine della manche, sono Sissi, Nunzio e Christiane e sulla base delle votazioni dei giudici si stabilisce che al ballottaggio finale -per il secondo eliminato – va il ballerino del team Todaro, Christian Stefanelli. La terza manche di Amici 21 vede schierato il team Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini contro Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La prima prova vede Serena, Sissi ed LDA (rispettivamente membri dei team Todaro, Cuccarini e Zerbi) vincere al termine delle esibizioni. Al centro studio il giudice Stefano De Martino contesterà la critica di Alessandra Celentano avanzata sulla fisicità di Serena Carella (che la maestra non ritiene ” armoniosa” per la danza) in virtù di un’esibizione riuscita in maniera impeccabile per la fiamma del cantante Alberto La Malfa. Da parte del pubblico, intanto, si sollevano in rete delle polemiche rispetto alle anticipazioni del primo serale Amici 2022, per lo spoiler che vede il cantante Alex perdere il punto al termine ognuna delle sue prove, il che viene ora contestato dai fan del cantante a suon di critiche avanzate contro i giudici del serale, che tacciano quest’ultimi di mancate imparzialità e competenza. Al termine della terza manche finiscono a rischio eliminazione i membri del team Zerbi e Celentano, Gio Montana, LDA e Leonardo e la giuria manda al ballottaggio finale sul secondo eliminato, Gio Montana.

Amici 21, Internet-gate e lite furiosa: arriva il provvedimento/ Quali sono gli alunni coinvolti?

Il ballottaggio per il secondo eliminato Amici 2022 ed.21 è tra Christian e Gio: esplode la polemica sul web

Il verdetto relativo al ballottaggio finale, che decreta la seconda ed ultima eliminazione della prima puntata del serale di Amici 21, lo si apprenderà solo attraverso la messa in onda dell’appuntamento tv, come voluto da Maria De Filippi e la produzione Mediaset. I due concorrenti finiti a rischio eliminazione, Gio Montana e Christian Stefanelli, dopo le esibizioni che li vedranno darsi battaglia, saranno allontanati dallo studio e portati nella casetta dei talenti, dove verrà comunicato solo a loro -lontano dallo studio tv, il pubblico spettante della puntata e quindi il mondo esterno- il nome del secondo eliminato dal talent.

Nel frattempo, rispetto alle anticipazioni che segnano le sorti dei 18 concorrenti di Amici 2022, si rilevano delle reazioni social tra le più disparate del pubblico -che chiedono a gran voce il passaggio del sistema di votazioni adibito all’eliminazione dalla giuria al televoto. E non mancano contestazioni dure rispetto alla messa a rischio di Luca D’Alessio in arte LDA da parte dei giudici, in virtù del dato oggettivo che vede il 18enne registrare diversi record di ascolti in streaming su Spotify Italia ( tra cui il record di oltre 18 milioni di ascolti per l’inedito Quello che fa male, che si consacra il più ascoltato tra gli inediti lanciati dai cantanti ad Amici 21). “Diciamo che era impossibile avere Gio Montana per due puntate del serale di fila”; “LDA al ballottaggio del primo serale… si vede la competenza della giuria di qualità”; “LDA a rischio, Christian rischia di andare a casa… schif*”; “LDA a rischio e non Calma?”; “Ma esiste Calma?”, si legge tra le reazioni social più aggreganti e al contempo polemiche.

LDA al ballottaggio alla prima puntata, si vede la competenza dei giudici pic.twitter.com/dc1KulJ8b3 — LUISA 💜Perfetta così💜 (@Luisa72280405) March 17, 2022

Che i tre giudici, Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino possano riuscire a far ricredere il pubblico sul loro conto? Staremo a vedere cosa accadrà alla seconda puntata del serale di Amici 21.











© RIPRODUZIONE RISERVATA