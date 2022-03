Alice Del Frate: “Ho sofferto di disturbi alimentari”/ “Non mangiavo più, ero debole”

Alice Del Frate, ballerina eliminata dalla scuola di “Amici”, è intervenuta a “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda sabato 26 marzo 2022. La giovane ha detto che è stato “bellissimo rivedere i genitori dopo un determinato periodo. Si passa dalla famiglia che si è costruita nella casa di Amici al vero nucleo familiare, dove si ritrova l’amore, che ti ha sempre accompagnato tutta la vita. All’inizio ero un po’ spaesata, in quanto io ho avuto una vita da ginnasta e passavo 8 ore in palestra. Adesso non so cosa farò anche con la ginnastica: è una vita difficile fisicamente e psicologicamente. Amici è stato un po’ come il mondo di Alice in Wonderland. Sfortunatamente il sogno è durato poco (è entrata nella scuola di Maria De Filippi a gennaio, ndr), ma rimane bellissimo”.

Alice, Amici 21/ Da autodidatta durante lockdown al talent di Maria De Filippi

Dopodiché, la ragazza ha parlato dei suoi disturbi alimentari: “Ho sofferto di problemi legati all’alimentazione e mi sono ritrovata in Freud, in quanto mi ricordo solo piccole cose di ciò che mi faceva stare male e poi un grande vuoto. Sin dall’esame di terza media inseguivo sempre il massimo e la pressione che mi facevo da sola si è poi trasferita sul fisico. Avevo dolori alle anche, non riuscivo più a fare la spaccata e mi sentivo una nullità”.

ALICE DEL FRATE, AMICI 2022/ Eliminata! Peparini "ha imparato a ballare in balcone!"

ALICE DEL FRATE: “MI SONO SENTITA RIFIUTATA”

Nel prosieguo di “Verissimo”, Alice Del Frate ha descritto il suo dramma: “Vedevo gli altri non accettarmi e non mi accettavo nemmeno io. Ho iniziato a punirmi cercando di migliorare il fisico, in quanto durante la pubertà vedevo la trasformazione del corpo. Ho ridotto il cibo e in poche settimane i miei genitori si sono preoccupati, perché, oltre al fisico, non stavo bene nemmeno a livello mentale. Sono finita in un tunnel durato diversi anni e adesso da un po’ di tempo sto meglio. Ho deciso di cambiare vita e società in terza superiore e quello è stato un punto di svolata”.

Prima ero “una persona gioiosa, tutti mi cercavano: dopo essere entrata in questo tunnel, le persone si allontanavano da me, perché questa malattia spaventa. Mi sono sentita rifiutata perché certi amici avevano paura di rovinare la loro immagine andando in giro con me. Ero debole, mi sentivo debole”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA