La Pupa e il Secchione Show 2022, Pagelle 2a puntata/ Flavia e Aristide graziati, il dramma di Chiofalo

La Pupa e il Secchione show 2022, le pagelle della seconda puntata

Si è conclusa la seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show con senza l’eliminazione di nessuna coppia. Flavia Vento e Aristide Malnati dopo aver perso il bagno di cultura hanno ricevuto un regalo da parte della conduttrice che ha chiesto l’approvazione del pubblico e dei giurati per non eliminare la coppia promettendo però di fargli trascorrere una settimana fatta di sgabuzzino e pulizie della villa. (Voto 6,5).

La puntata è stata vinta dalla troppia composta da Alessandro, Emy e Asia che durante la puntata hanno affrontato il tema dell’innamoramento non corrisposto del secchione per Emy, che a sua volta si è innamorata di un altro pupo, Denis. Per il secchione la scelta sulla pupa da scegliere è stata posticipata di una settimana. Nota di merito per Alessandro che ha dimostrato di essersi messo in gioco lanciandosi in imitazioni rock e nel twerking. (Voto 7,5). Francesco Chiofalo questa sera ha fatto i conti con alcuni drammi passati e presenti ricevendo una dolce sorpresa: la presenza di sua mamma (Voto 7)

Nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show 2022, nuova lite per Mirko Gancitano e Mila Suarez che questa sera ha dovuto affrontare anche un confronto con Guenda Goria che ha messo in guardia la pupa dallo stare ben lontano dal suo promesso sposo (Voto 6,5). Non classificato per le nuove coppie formatesi nel corso della serata tra Nicole Di Mario e Ivan Vettoretto e Gianmarco Onestini e Maria Laura De Viti. Alessandro De Meo però non è stato l’unico secchione ad innamorarsi della sua pupa, anche Nicolò Scalfi ha ammesso di ritenere la sua pupa, Vera Miales molto attraente, chiarendo però di non volerci provare con lei, soprattutto per il rispetto che il secchione nutre per il futuro marito della donna: Amedeo Goria. L’intesa che si è formata nella coppia, caratterizzata anche da un forte contatto fisico però, ha insospettito tutta la giuria e la conduttrice (Voto 6).

È trascorsa solo una settimana dall’inizio dello show ma una coppia in poco tempo è riuscita ad entrare nel cuore di molti telespettatori: quella composta da Orlando Puoti e Laura Comaschi, meglio detti i Fotonici, che hanno vinto il bagno di cultura contro Flavia Vento e Aristide Malnati. L’influenza della concorrente fotonica si è vista nel secchione che durante l’interpretazione dei Maneskin si è lasciato andare a movimenti da vera rock star (Voto 8).











