Alice e Asia D’Amato chi sono le atlete ospiti oggi a Tu si que vales: la vittoria alle Olimpiadi di Parigi e l’infortunio

Dopo aver vinto la medaglia d’oro nella ginnastica artistica alle Olimpiadi 2024 di Parigi, Alice D’Amato insieme alla sorella gemella Asia sarà ospite nella prima puntata di Tu si que vales in onda proprio questa sera. Entrambe atlete ma con dei destini diversi, Alice e Asia D’Amato nello show di Canale5 racconteranno la prima la passione per uno sport che ti spinge verso successi insperati mentre la seconda, che ha dovuto rinunciare perché infortunata, dirà il suo punto di vista sulle difficoltà.

Ed allora scopriamo meglio chi sono le gemelle Alice e Asia D’Amato. Classe 2003 sin da piccole entrambe hanno condiviso la passione per la ginnastica artistica. Sport che hanno iniziato a praticare seriamente all’età di 7 anni. I primi successi arrivano nel 2022 quando sono diventate campionesse d’Europa a Monaco, nel 2023 vincendo a Anatlya alle parallele asimmetriche e Rimini nel 2024 quando hanno vinto nella stessa disciplina. Alle Olimpiadi di Parigi, però, ha potuto partecipare solo Alice perché Asia si è infortunata al ginocchio per un brutto infortunio al legamento crociato. Adesso Alice e Asia D’Amato saranno ospiti a Tu si que vales.

Alice e Asia D’Amato vita privata: fidanzato, genitori ed il dolore per la morte prematura del padre

Nonostante grazie al titolo di Campionessa Olimpica Alice D’Amato si finita al centro dei riflettori sulla sua vita privata si conosce molto poco. Non si sa, infatti, se ha un fidanzato Alice D’Amato oppure no. Stesso discorso anche per la sorella gemella Asia. Alice e Asia D’Amato nel 2022 hanno dovuto affrontare la morte prematura del padre, vigile del fuoco scomparso a causa di una malattia. Dopo la vittoria alle olimpiadi l’atleta ha rivolto un pensiero proprio al genitore: “Il mio pensiero più grande va al mio papà che sicuramente credo che da Lassù abbia fatto tantissimo per me e continuerà a farlo. E poi a mia sorella e alla mia famiglia che mi ha supportato in tutti questi anni, soprattutto nel momento più doloroso”