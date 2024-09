Alle Olimpiadi di Parigi 2024 abbiamo visto primeggiare tante stelle azzurre, ma una fra tutte ha forse ostentato bagliori unici: stiamo parlando di Alice D’Amato. La ginnasta – con le colleghe Manila Esposito, Elisa Iorio, Angela Andreoli e Giorgia Villa – è riuscita a portare a casa una medaglia d’argento storica. Un trionfo nella categoria che all’Italia mancava dal 1928. Per rendere ancora più preziosa la rassegna olimpica e la sua carriera non si è fatta mancare anche la medaglia d’oro nella finale alla trave.

Ma chi è Alice D’Amato e da dove partono i suoi successi e la passione per la ginnastica? Classe 2003 e originaria di Genova, con la sorella Asia ha coltivato l’amore per lo sport: una simbiosi che le ha rese un tutt’uno tanto dal punto di vista affettivo quanto agonistico. Parte dalla danza acrobatica e arriva in pochi anni, da giovanissima, a conquistare medaglie su medaglie, vittorie su vittorie. Dagli Europei ai Mondiali, passando per le recenti Olimpiadi di Parigi 2024 che sono valse come consacrazione del suo talento.

Alice D’Amato e il toccante pensiero per il papà dopo i successi alle Olimpiadi di Parigi 2024: “Il mio pensiero è per lui…”

Si dice spesso che si successi di oggi e di domani, passano per le sofferenze del passato; è forse vero anche nel caso di Alice D’Amato che dopo il successo alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha scelto di dedicare la medaglia d’oro proprio al suo compianto papà, venuto a mancare nel 2022 lasciando un vuoto importante non solo nella propria vita ma anche in quella di sua sorella Asia. “Il mio pensiero più grande va al mio papà che sicuramente da lassù avrà fatto tantissimo per me e continuerà a farlo”. Nella medesima occasione Alice D’Amato dedicò parole di estremo affetto anche a sua sorella Asia e tutta la sua famiglia: “Un grazie anche a loro che mi hanno supportato in questi anni, soprattutto nel momento più doloroso”.

Ma cosa sappiamo invece sulla vita privata e del possibile fidanzato di Alice D’Amato? La campionessa è molto riservata su questi temi, come dimostrato dai suoi profili social che raramente sembrano accennare a momenti di quotidianità lontani dalla sua passione agonistica e sportiva. Dunque, non è dato sapere se ci sia o no un fidanzato nel cuore di Alice D’Amato ma, data la giovane età, ha tutto il tempo per dedicarsi alla ricerca della sua dolce metà.