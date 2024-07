Che rapporto avevano Alice e Franco Battiato?

Quello tra Alice e Franco Battiato è stato un rapporto artistico unico nel suo genere. Il loro sodalizio è, d’altronde, uno dei più fecondi e affascinanti della musica italiana, un incontro che ha segnato profondamente la carriera di entrambi e che ha dato vita ad alcune delle pagine più belle della canzone d’autore italiana.

Inizialmente colleghi, negli anni Alice e Franco Battiato creano una forte amicizia che, insieme alla stima reciproca, funge da base per una collaborazione artistica duratura e fruttuosa. Si sono incontrati alla fine degli anni ’70 e da quel momento non si sono più separati, lavorando insieme a numerosi progetti musicali. L’influenza reciproca tra i due artisti è stata d’altronde evidente fin dai primi lavori. Battiato ha contribuito a definire lo stile musicale di Alice, introducendo elementi di sperimentazione e di ricerca sonora; lei, invece, ha portato alla musica di Battiato una freschezza e una spontaneità che hanno arricchito la sua produzione.

Alice su Franco Battiato: “Avrei smesso di cantante se non lo avessi incontrato”

“In tutta onestà, se non avessi incontrato Franco Battiato, avrei smesso di cantare”, ha ammesso Alice nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair, che sempre al giornale ha sottolineato quanto il punto di svolta della sua carriera sia stato legato proprio a lui. “Il vero punto di svolta artistico c’era già stato, con l’album Capo Nord del 1980 che conteneva Il vento caldo dell’estate, la mia prima collaborazione con Franco Battiato.” Poi Alice arrivò a Sanremo e lo vince con ‘Per Elisa’: “Con Sanremo a cambiare davvero è stata la mia popolarità. Dal giorno dopo la vittoria non ho più potuto vivere una vita… normale”. Il rapporto tra Alice e Franco Battiato non è mai andato oltre l’amicizia: lui ha sempre considerato Alice una delle sue più grandi muse, mentre Alice ha trovato in lui un maestro e un amico fidato.