Pamela Petrarolo, sorpresa della figlia Alice: l’incontro al Grande Fratello 2024

Nella puntata del Grande Fratello 2024 di questa sera è in arrivo una bellissima sorpresa per Pamela Petrarolo, che negli scorsi giorni ha festeggiato il compleanno ed è stata celebrata da tutti i compagni di viaggio con una grande festa in Casa. La concorrente ha ricevuto gli auguri dei coinquilini ma, essendo lontana da casa, non ha potuto ricevere quelli della sua famiglia e in particolare delle sue figlie; per questo Alfonso Signorini e la produzione hanno rimediato e hanno pensato per lei ad un dolcissimo incontro a sorpresa, quello con la figlia Alice.

Pamela Petrarolo, il compagno Giovanni Benevento e figlie Alice, Angelica e Futura/ Chi è e vita privata

Durante la puntata, mentre tutti i concorrenti erano in salone, Signorini ha chiesto alla concorrente di raggiungere velocemente il cortiletto della Casa: per lei è prevista una sorpresa molto speciale. Alla fine, nel cortiletto, arriva il grande incontro con la figlia Alice, 21 anni. “Amore di mamma ma sei cambiata. Ma quanto sei gnoc*a!“, esclama l’ex Non è la Rai osservando da vicino tutta la bellezza e il cambiamento della ragazza. La figlia, poi, la rassicura su tutto invitandola a proseguire nel suo percorso: “Sto bene, sei bravissima, stai facendo un percorso bellissimo. A casa stanno tutti bene, continua così perché sei bravissima“.

Pamela Petrarolo e la lite con Katia Ricciarelli: "Mi ha aggredita"/ Retroscena al Grande Fratello 2024

Pamela Petrarolo, la figlia Alice confessa: “Mamma è così anche a casa“

Pamela Petrarolo commossa abbraccia la figlia Alice e, su curiosità di Alfonso Signorini al Grande Fratello 2024, confessa: “È nata che avevo 26 anni, ero una pischella“. La concorrente è felicissima di questo incontro e si emoziona osservando la foto delle sue tre figlie insieme. Poi, il conduttore domanda ironico alla ragazza se la madre sia così anche a casa, e lei altrettanto ironica conferma: “Lei è così anche a casa, balla sempre, anche insieme, sempre insieme“. Una confessione che racconta di un rapporto madre-figlia davvero simbiotico: dopo un ultimo abbraccio, l’ex Non è la Rai fa il suo ritorno in salone con il cuore pieno di gioia e di amore.