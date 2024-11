Pamela Petrarolo, concorrente del Grande Fratello, è felicemente fidanzata con Giovanni Benevento, da cui ha avuto una figlia, Futura: la terzogenita della showgirl è nata nel 2020 ma lei aveva già altre due figlie, Alice e Angelica. Dopo un matrimonio durato sette anni con Gianluca Pea, la protagonista di “Non è la Rai” ha divorziato per unirsi al suo nuovo compagno: per lui Futura è la prima figlia, mentre la Petrarolo ne ha appunto tre, le prime due nate dal matrimonio con Gianluca Pea, sposato nel 2001.

Pamela Petrarolo ha tre figlie, Alice, Angelica e Futura. La showgirl di “Non è la Rai”, diventata famosa da giovanissima, dopo essere diventata mamma ha deciso di dedicare gran parte del proprio tempo e della propria vita alla famiglia. Le prime due figlie, Alice e Angelica, sono nate dal matrimonio di Pamela con Gianluca Pea, durato sette anni, mentre nel 2016, la showgirl è diventata mamma per la terza volta di Futura, nata dal rapporto con Giovanni Benevento, che ha dieci anni in meno di lei. Parlando della scoperta della gravidanza della sua terza figlia, Futura, Pamela Petrarolo aveva raccontato: “Ci sono cose che non si programmano. Semplicemente accadono… Un po’ come i miracoli”. Dopo la nascita della piccola, invece, aveva dedicato alla bimba delle parole d’amore: “Sei il miracolo più bello del mondo”.

La secondogenita di Pamela Petrarolo, Angelica, è nata con una malformazione congenita alla testa. Inizialmente nessuno si è accorto di tale patologia ma la mamma, guardandola bene, ha capito che c’era qualcosa che non andava. Così, la seconda figlia della showgirl, nata dal matrimonio con Gianluca Pea, è stata operata d’urgenza e salvata dai medici, che hanno definito quanto accaduto come “un miracolo“: Angelica, infatti, ha rischiato di morire nel sonno e questo sarebbe accaduto se solo la mamma non si fosse accorta dei suoi problemi.