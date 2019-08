Alice, figlia Luciano Pavarotti/ Sarà lei l’erede di papà?

Alice Pavarotti è una delle grandi eredi del Maestro Luciano Pavarotti, scomparso dodici anni fa in seguito ad una lunga malattia. Trattata al pari delle tre figlie nate dal padre e dalla prima moglie Adua Veroni e per questo erede di quel 50% del suo patrimonio destinato alle rampolle. Tutte donne tra l’altro, visto che l’unico figlio maschio e gemello di Alice, Riccardo, non riuscirà a sopravvivere al parto di Nicoletta Mantovani. I rapporti fra padre e figlia rimarranno sereni agli occhi di tutti, ma l’idillio verrà infranto in seguito alla morte di Pavarotti, quando l’amica e ginecologa Lidia La Marca rivelerà La Stampa di presunte liti e tormenti fra l’artista e Nicoletta. “Mi fa vivere da solo, sono isolato, i miei amici non mi vengono a trovare, parla male delle mie figlie”: sarà solo una parte della confessione che Pavarotti farà all’amica, aggiungendo anche che la Mantovani avrebbe persino minacciato di non fargli più vedere la figlia.

Alice Pavarotti, quella somiglianza con papà Luciano

“Alice Pavarotti somiglia tanto a suo padre Luciano”, dirà invece anni più tardi la vedova parlando dell’adolescente in un’intervista a Il Corriere della Sera. Oggi la ragazza ha infatti 16 anni, mentre quando è morto il padre ne aveva solo 6. Non ricorda tra l’altro uno degli episodi che rimarranno sempre nella memoria della madre, ovvero quell’ultimo sorriso che destinerà alla figlia poco prima che la ragazza si trasferisse a casa dei nonni.

